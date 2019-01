Baloncesto El IDK, que recupera a Weaver, no quiere excusas en Zaragoza Lyndra Weaver y Azu Muguruza, durante un entreno. / MIKEL FRAILE Muguruza cuenta con las bajas seguras de María y Nystrom, la seria duda de Aduriz y la incógnita de 'Vivi' ante el Mann Filter (12.30 horas, TDP) BEÑAT ARNAIZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 13 enero 2019, 09:09

IDK Gipuzkoa juega hoy en Zaragoza ante el Mann Filter Casablanca (12.30 horas, Teledeporte) con el equipo mermado por la gripe. Las alero Ellen Nystrom y María Eraunzetamurgil son baja y Onintza Aduriz, de la misma posición, también se perderá el partido salvo sorpresa. 'Vivi' Pierre Louise ha viajado con el equipo, pero es duda por la misma razón que sus compañeras. La buena noticia es la vuelta de Lyndra Weaver, que se ha perdido las últimas tres jornadas por una lesión en el aductor de la pierna derecha.

A pesar de las circunstancias, Azu Muguruza no quiere escuchar nada de excusas y exigirá a todas las que pisen el parqué del Eduardo Lastrada trabajo y máximo esfuerzo para cortar no solo la mala racha de resultados, sino también la de juego. De los últimos cinco partidos, el IDK solamente ha sumado una victoria -ante el Gernika el 27 de diciembre-. Las derrotas ante el Perfumerías y Girona fueron peleadas hasta el último momento. Sin embargo, las cosechadas ante Ferrol y Bembibre en el Gasca, últimos clasificados de la competición, han sembrado dudas.

Sobre este aspecto, Muguruza piensa que «hemos hecho buenos partidos contra los tres de arriba, pero eso no vale de nada si vienen otros equipos y no estamos a la altura». Sobre posibles causas de dichas derrotas, la entrenadora opina que «las jugadoras que tienen que ser protagonistas estuvieron un poco encogidas, renunciando a veces a tiros cómodos y a situaciones de uno contra uno que podían haber jugado. Esa presión o esa obligación de tener que ganar les encogió un poco». Para el partido de hoy el conjunto guipuzcoano recupera a Lyndra Weaver, una jugadora que no se encoge para nada a la hora de tirar y asumir galones.

La norteamericana, que ha tenido buenas sensaciones durante los entrenamientos de esta semana, podrá coincidir por primera vez en la pista con su compatriota Kathryn Westbeld, una pareja con mucho potencial ofensivo y que tendrá que jugarse muchos balones por todas las bajas acumuladas del equipo.

Mann Filter, con cuatro victorias en lo que lleva de curso, todas contra equipos que están por debajo en la tabla, no gana en su feudo desde el 2 de diciembre y ha ganado un partido de los últimos seis. El entrenador Fabián Tellez podrá contar con todas sus jugadoras.

Iraurgi cae en Plasencia

El Iraurgi, de LEB Plata, en su salida a Plasencia, perdió 77-73 a pesar de ir por arriba en el marcador durante gran tiempo del partido. Los locales remontaron el encuentro en los últimos dos minutos. Mikel Sanz fue el máximo anotador azpeitiarra con 16 puntos. Sigue en la cuarta plaza.