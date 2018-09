Supercopa | Semifinales El Real Madrid, favorito ante el Obradoiro El equipo de Pablo Laso afronta el duelo contra el anfitrión con las bajas de Thompkins y Yusta EFE Vitoria Viernes, 21 septiembre 2018, 00:23

El Real Madrid parte como favorito para adjudicarse la victoria en la segunda semifinal de la Supercopa Endesa, contra el Obradoiro (21:30 h.), anfitrión del torneo. Sin embargo, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no le dio ninguna importancia que a su equipo le den como más o menos favorito de cara a la Supercopa porque eso es algo que «ni aporta ni quita nada».

«Siempre me siento favorito y nunca me siento favorito, no es algo que me quite o me de algo. Queremos ser siempre competitivos y para obtener el título de la Supercopa hay que ganar dos partidos. Estamos mejor que otros años a estas alturas por diversas circunstancias. Creo que todos los equipos legamos con los mismos 'problemas' de las ventanas y de falta de preparación», dijo Laso.

El primer título de la temporada el Madrid lo afrontará con las bajas de Trey Thompkins y Santi Yusta. Thompkins y Yusta son baja. El español cayó mal en el partido con la selección y aunque jugó después parece que tiene algo en un ligamento y estará dos o tres semanas de baja. Trey tiene una sobrecarga y no se ha podido entrenar durante la semana«, explicó el entrenador.

El Madrid, según su técnico, mantendrá la filosofía de juego esta temporada. «El equipo no tiene por que cambiar porque hay un grupo de jugadores que llevan años justos y con los pocos cambios habidos sería absurdo introducir demasiadas cosas nuevas. Gabriel Deck y Klemen Prepelic se han adaptado muy bien. Klemen tiene un buen bloqueo y continuación y Gabi puede jugar en varias posiciones con mucho poderío físico. Nos va a ayudar mucho», reconoció.

«Sabemos lo que nos espera en Santiago. Un estilo muy definido por los años que lleva Moncho allí haciendo un gran trabajo. Mucho peligro de tres puntos y saben tener paciencia en ataque. Para ganar allí vamos a tener que hacer muchas cosas bien», indicó.

Por su parte, el entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, declaró que «tienes que estar perfecto para poder batir al Madrid» como advertencia de cara al encuentro. También precisó que necesitarán «tener una pizca de suerte» para poder batir al equipo madrileño.

«Al final los que deciden son los jugadores», ha manifestado el técnico obradoirista, que ha señalado que a estas alturas de la temporada «es difícil ver el tope táctico de un equipo» dada la falta de entrenamientos con toda la plantilla completa o los parones por las ventanas FIBA.

Sobre el Real Madrid, Moncho Fernández comentó que, pese a que «tiene muchísimo talento individual», este no debe «hacer olvidar que colectivamente son un grandísimo equipo» capaz de rendir a un «máximo nivel» táctico.