Baloncesto El IDK, en la rampa de despegue Sara Iparragirre entre Lucía Peña (Sant Adriá) y Patri Cabrera (Ferrol) ayer en la presentación. / FEB Por segundo año toda la jornada se juega en una misma sede, Torrejón de Ardoz, y el IDK debuta mañana ante el Pajariel Bembibre (11.00 horas) R. MELERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 13 octubre 2018, 08:38

Por segunda temporada consecutiva la Liga Dia echa a andar en un vistoso acto donde se presentó la competición con todas las plantillas al completo en el aperitivo del Open Day que tendrá lugar entre hoy y mañana. Se trata de una iniciativa por parte de la federación española, aunque en otros países como Francia se viene llevando a cabo desde hace varias temporadas, de elegir una sede donde se disputan todos los encuentros de una jornada y en la presentación de la competición se reúnen todas las jugadoras. El pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz será la sede esta vez, el año pasado fue en el Magariños madrileño, y la experiencia fue un éxito.

El pistoletazo de salida para el representante guipuzcoano, el IDK Gipuzkoa, será mañana en el partido que abra la sesión, es decir a las 11 de la mañana y tendrá como rival al Embutidos Pajariel Bembibre de León. Un rival asequible para las de Azu Muguruza aunque, como toda la liga en general, ha aumentado el nivel de su plantilla y no se espera que sea una perita en dulce.

LIGA DIA. JORNADA 1 Hoy Cadí La Seu-Ensino Lugo 11 00 Al-Qázeres-BAXI Ferrol 13 15 Valencia-Perfumerías Avenida 18 00 Quesos El Pastor-Araski 20 15 Mañana IDK Gipuzkoa 11.00 Sant Adriá-Gernika 13 15 Mann Filter-Girona 16 30

Como ha sucedido en la Liga Endesa, el comienzo de competición es muy exigente ya que habrá tres partidos en la primera semana de competición, lo que puede dar los primeros síntomas de tranquilidad o nerviosismo a los equipos dependiendo de los resultados obtenidos. El IDK, sobre el papel, parte en el ramillete de equipos que deberían colarse en la Copa o pelear por entrar en los playoffs por el título, aunque no sea tarea fácil colarse entre las ocho primeras.

El Perfumerías Avenida y el Girona opositan a volver a ser los máximos favoritos al título, con el Gernika y el Araski en un segundo escalón, sin olvidar al Ferrol. El equipo de Azu Muguruza deberá rondar esos puestos aunque los recién ascendidos -Valencia y Lugo- no van tener esa condición y no sería una sorpresa que se instalaran en la parte alta de la tabla. El Al-Qázeres extremeño se ha reforzado con jugadoras de nivel y el Mann Filter quiere seguir también en la parte alta. No hay sitio para todos los equipos con lo que seguro que habrá alguna sorpresa que otra.

Garbajosa, «de subidón»

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto comentó en la gala de presentación de la Liga, que tuvo lugar en el Auditorio Paco de Lucía de Alcobendas (Madrid), que espera «la mejor Liga de la historia». Dio la bienvenida a las participantes que disputarán la máxima competición nacional femenina de baloncesto y comentó que están «todavía de 'subidón'», tras las medallas logradas este verano.