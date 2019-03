LIGA DÍA A por el póker de victorias antes de las etapas pirenaicas El IDK visita al colista BAXI Ferrol, que si pierde desciende (19.00 horas), con el ánimo de lograr el cuarto triunfo seguido R.M SAN SEBASTIÁN. Sábado, 16 marzo 2019, 09:09

El IDK quiere seguir con su buena racha de resultados y lograr su cuarto triunfo consecutivo esta tarde en Ferrol (19.00 horas, febtv) donde espera el colista de la categoría.

A pesar de visitar al último clasificado de la Liga Dia, el choque es de máxima exigencia en el polideportivo A Malata de la localidad gallega ya que las gallegas, en caso de perder, descenderían. Así las cosas, el ambiente que le espera al conjunto donostiarra es como si se tratara de final para el cuadro ferrolano. Porque para ellas, no hay más después del choque de hoy en caso de derrota. Sin embargo el equipo que entrena Azu Muguruza es favorito y a pesar de que puede ser el verdugo del BAXI Ferrol, querrá regresar de su viaje a Galicia con un triunfo bajo el brazo.

Además, la victoria de las guipuzcoanas le garantizaría ser, como mínimo, sexto clasificado con lo que las de Azu Muguruza afrontan el choque con la intención de sumar su decimotercer triunfo del curso. La expedición donostiarra hacia Ferrol la componen todas las jugadoras del IDK Gipuzkoa: Iva Brkic, Lara González, Iulene Olabarria, Sara Iparragirre, Onintza Aduriz, Ellen Nystrom, María Erauncetamurguil, Kathryn Westbeld, Lyndra Weaver y Toch Sarr.

Tras el choque de hoy, quedarán tres jornadas para cerrar la liga regular. Serán tres partidos de altísima dificultad puesto que al IDK le esperarán las tres primeras clasificadas de la Liga Dia. Recibirá al Perfumerías Avenida en el Gasca y posteriormente se enfrentará al Girona y Gernika en sendas salidas. Tres puertacos imponentes que exigirán muchísimo al equipo guipuzcoano antes de afrontar los playoffs por el título.

El IDK ha viajado con buenas sensaciones tras su último triunfo liguero frente el Ensino de Lugo. El equipo guipuzcoano logró diez triples y la sueca Ellen Nystrom hizo una gran marca de cinco de seis desde el 6,75. Si las de Azu Muguruza continúan con ese buen feeling desde la larga distancia, unido al poder interior, no tendrán problemas en hacerse con el triunfo.

Muguruza, cauta

Eso sí, no deben confiarse y para ello lo mejor sería recordar lo que ocurrió en el choque de la primera vuelta. Contra todo pronóstico el BAXI Ferrol asaltó el Josen Gasca y se hizo con una sorprendente victoria (50-56), ante el asombro el público donostiarra. «Ya lo vimos aquí y aunque lo tienen complicado, el Ferrol no ha bajado ni su trabajo ni su intensidad y tenemos que ser conscientes de que no nos van a regalar nada», afirma Azu Muguruza. «Tienen una afición muy fiel en su campo y ellas van a querer obtener una victoria por ellas y por su afición». La entrenadora donostiarra cree que su equipo «ahora mismo sí está bien. Se puede luchar con confianza para hacer un buen papel en el playoff», asegura Muguruza.

Las referencias del BAXI Ferrol son Chatilla Van Grinsven (12 puntos y 8,4 rebotes por partido), Amarah Coleman (10,5 puntos), Shelby Cheslek (9,5 puntos y 7,4 rebotes) y Elin Gustavsson (7,6 puntos y 6,3 rebotes). La entrenadora del IDK confiesa que «la quinta plaza de la clasificación está muy complicada porque después de este partido nos queda el Tourmalet al final de Liga», en referencia a los partidos ante el perfumerías, Girona y Gernika.