Y en el 267, Onintza Aduriz cortó su racha de partidos seguidos

Onintza Aduriz, durante una sesión de entrenamiento. / Arizmendi Una gripe hace que la alero del IDK se pierda una jornada diez temporadas después. «Me cuido bastante y hace falta suerte», admite EL DIARIO VASCO Jueves, 24 enero 2019, 08:11

El pasado día 13, en Zaragoza, Onintza Aduriz no apareció en la planilla del partido que el IDK Gipuzkoa jugó en Zaragoza ante el Mann-Filter Casablanca, una circunstancia inédita desde que la donostiarra debutara con el equipo en la temporada 2009/10, en Liga Femenina 2. Una gripe le impidió jugar a Aduriz ese partido, lo que dejó en 267 la sensacional racha de partidos seguidos jugados entre Liga Femenina 2 y Liga Dia. «Fue una pena perderme el partido», confiesa Aduriz.

Su racha empezó el 3 de octubre de 2009, cuando el equipo de Muguruza, entonces UPV, visitó al Alvargómez en Guadalajara. «Me acuerdo de la fase de ascenso que jugamos aquella temporada, pero no del primer partido», admite.

En estas diez temporadas, su única lesión importante fue una rotura en el menisco externo de su pierna derecha, pero ni siquiera eso le impidió tomar parte en la recta final del curso 2014/15. «Tenía el menisco roto, pero el médico me dijo que no era peligroso seguir jugando y no paré. Algún día se me bloqueó un poco la rodilla, pero no tenía un dolor fuerte, así que seguí y me operé a final de temporada».

Aduriz reconoce que hace falta tener «suerte» para estar libre de problemas físicos durante diez años, aunque ella también pone de su parte: «Me cuido bastante, aunque no soy obsesiva, en temas como la alimentación. Y en verano sigo entrenando, pero nada diferente a lo que hacen otras jugadoras».

La actual es una temporada diferente para la alero -cumple 28 el 25 de febrero-, porque compagina los entrenamientos y los partidos con su trabajo como odontóloga en Pamplona, donde reside. «Lo estoy llevando mejor de lo que pensaba», confiesa. Aduriz cuenta que sale de casa a las siete y media de la mañana y no vuelve hasta las diez de la noche. «No paro», advierte, pero «estoy disfrutando mucho».

Bombazo del Perfumerías

Por otra parte, el Perfumerías Avenida de Salamanca ha fichado a Jewell Loyd, número 1 del draft de 2015, campeona de la WNBA en 2018 (Seattle Storm), All Star y campeona del Mundo en septiembre, en Tenerife. El Perfumerías visitará el Gasca el 23-24 de marzo.