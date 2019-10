Baloncesto Azu Muguruza transmite que «hay que preocuparse pero no alarmarse» El IDK recibe mañana en el Gasca al Girona (19.30 horas) en el primer choque que disputará como local del curso R. M. SAN SEBASTIÁN. Martes, 8 octubre 2019, 07:24

Ha sorprendido el inicio liguero del IDK Gipuzkoa con dos derrotas ante, en teoría, equipos de menor nivel que el guipuzcoano, el Quesos el Pastor y el Al-Qázeres. Azu Muguruza ofreció ayer su diagnóstico de la situación que, ni mucho menos, es para encender la luz roja de alarma. «El equipo sale al campo tranquilo, sigue el plan de partido y hasta el descanso hemos hecho buenos minutos», dijo la entrenadora donostiarra. «Pero es verdad que hay un momento del partido en el que el equipo se bloquea, tiramos muy precipitadas, nos crea más inseguridad y ahí es donde nos perdemos».

La entrenadora del IDK sabe que aún hay mucho margen de mejora y que esta debe llegar desde «convencerles de que si están concentradas, hacen lo que saben hacer cada una y están juntas, se pueden sacar los partidos adelante».

Muguruza no duda de la «capacidad» de su equipo por mucho que haya cinco jugadoras nuevas «pero como hay tanta igualdad en al Liga Dia, si un equipo no está bien, el otro da un paso adelante. Hay que conseguir que todo el mundo esté el mismo nivel y seguir mejorando». Los dos encuentros que ha disputado el IDK han tenido un guión similar. El equipo realiza una notable primera parte y se diluye en los dos últimos cuartos. «Es un apagón en ratos puntuales», explica Muguruza, «y evidentemente no nos lo podemos permitir. La pasada temporada nos pasó en enero y febrero que no ganábamos partidos porque el equipo no iba y después le pudimos dar la vuelta». El mensaje que manda Muguruza es claro: «hay que ocuparse pero no hay que alarmarse».

