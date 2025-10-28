Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rosó Buch, con la crónica de este periódico del triunfo del IDK ante el Perfumerías Avenida. IVÁN MONTERO

Rosó Buch

Jugadora del IDK Euskotren

«Fue meter ese triple y saber que teníamos el partido ganado»

Sus 19 puntos, todos en la segunda mitad, fueron capitales para ganar al Perfumerías y confiar en mirar hacia arriba: «El IDK siempre ha sido un top-8»

Raúl Melero

Raúl Melero

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Hojea la crónica del IDK con una sonrisa. «¿Me puedo quedar con el periódico?», pregunta. Para eso está. «Mi madre guarda todo, vienen en unas ... semanas y se lo daré». Los 33 años de vida de Rosó Buch (Mataró) los ha pasado casi con un balón bajo el brazo. Por ello dio un recital en Salamanca y fue protagonista de un triunfo para el recuerdo. «Fue un subidón», reconoce casi emocionada. «Igual las jóvenes o rookies no valoran tanto como las que llevamos más años lo que significa ganar al 'Perfu' en su casa». Una proeza.

