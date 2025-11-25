Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plantilla del IDK hace una piña antes de un partido. Iván Montero

El mejor arranque de la historia del IDK

Las seis victorias sobre siete encuentros suponen un récord para las de Ibaeta que cimentan su éxito en la puntería y la defensa

Raúl Melero

Raúl Melero

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:58

Comenta

Que no se acabe este sueño. El IDK Euskotren comanda, con otros tres equipos, la clasificación de la Liga Endesa. Firma el mejor arranque de ... su historia basado en tener el mejor porcentaje de tres de toda la liga y es la mejor defensa junto a Valencia. Varios aspectos explican este enorme inicio que les va a dejar muy cerca del primer objetivo: jugar la Copa de la Reina.

