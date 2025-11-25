El mejor arranque de la historia del IDK

Que no se acabe este sueño. El IDK Euskotren comanda, con otros tres equipos, la clasificación de la Liga Endesa. Firma el mejor arranque de ... su historia basado en tener el mejor porcentaje de tres de toda la liga y es la mejor defensa junto a Valencia. Varios aspectos explican este enorme inicio que les va a dejar muy cerca del primer objetivo: jugar la Copa de la Reina.

Las mejores en el triple. El IDK Euskotren es el mejor equipo en porcentaje desde la línea de 6,75. Su promedio es del 37,1% y asegura casi siete aciertos por encuentro. La puntería con la que está lanzando el cuadro de Ibaeta es una de las razones para su excepcional arranque. El triple es, a día de hoy, lo que marca muchas veces el devenir de los partidos y la escuadra que dirigen Azu Muguruza, JonSantamaría e Ibon Ocaña ha dado un paso adelante fundamental. Cada vez se tira más, cada vez hay más posesiones y no es de extrañar que un rebote de ataque acabe en un lanzamiento triple. Así sucedió en varias acciones el domingo pasado en Ferrol donde el IDK firmó un 10 de 23 desde más allá de la línea, un 43%. Pocas veces se pierde con esos porcentajes y ese número de triples anotado.

Robinson y Jump. Directamente relacionado con el porcentaje y efectividad en el tiro de tres, está las jugadoras que tiene a su cargo Azu Muguruza. Sin duda que Hannah Jump es la tiradora más especializada que tiene el IDK. Fichada este verano desde la universidad de Stanford, la alero de nacionalidad británica cuajó su mejor encuentro en Ferrol. Se fue hasta los catorce puntos con una serie de cuatro de ocho en triples. Además, está Paige Robinson, una jugadora de un nivel y clase excelsos. Promedia un 43% desde la línea, gracias a su 14 de 32. Además otras jugadoras como RosóBuch, Itziar Ariztimuño, María Eraunzetamurgil o Yvonne Ejim tienen también amenaza exterior.Lo mismo que la recién llegada HemliTulonen.

Roles claros. Esos son varios de los nombres propios del equipo, que no solo tiran. Robinson por fuera y Faye por dentro (14 puntos y ocho rebotes de media) son las jugadoras más destacadas numéricamente.La interior senegalesa está teniendo un impacto total en la liga como lo tuvieron en su día MariamCoulibaly o Dulcy Fankam. Pero no hay que olvidarse de que ante Jairis y Perfumerías RosóBuch se fue hasta los 19 puntos. O Remenarova, que hasta su lesión promedió un 70% desde el triple. Lara González o Itziar Ariztimuño están dirigiendo con solvencia poniendo el balón en su punto exacto y una debutante como la arrasatearra Irene Murua, hace muchas cosas bien cada vez que sale a la pista. Sin olvidar a Yvonne Ejim, cuyo impacto también ha sido destacado en estos siete primeros partidos. Una interior muy móvil, con hambre reboteador y buena mano.

Eraunzetamurgil, agente doble. No nos olvidamos de María Eraunzetamurgil. La donostiarra no es la máxima anotadora del equipo. Sus promedios son de 4,4 puntos por choque y gasta una media de cinco tiros por partido. Sin embargo, María es importantísima por todo lo que hace y lo que no deja hacer al rival. A los puntos le añade 4,6 rebotes, dos asistencias y un tapón por partido. 'Zeta' representa el equilibrio en el campo, tanto en ataque como en defensa. Una ayuda constante a las exteriores con su posicionamiento perfecto en defensa y a las interiores con todos los rebotes que captura y tiros que cambia.Hablamos de una jugadora internacional y que ha estado enValencia. En cuanto coja confianza para atacar más veces al aro hablaremos de la jugadora total.Azu Muguruza lo sabe y está sacando mucho partido de ella.

La mejor defensa. El conjunto de Ibaeta es, junto con el Valencia Basket, la mejor defensa del campeonato.Solo permite a sus rivales 62,7 puntos de media y, como se suele decir, así es más fácil ganar partidos.Es uno de los gustos de Azu Muguruza y las mejores temporadas del IDK se han basado siempre en una defensa pétrea y un poder en el rebote que le permite aglutinar más posesiones y más tiros a canasta que al rival. ElIDK está entre los mejores reboteadores del campeonato y es el segundo equipo más taponador.

La Copa, muy cerca. No conviene correr más de la cuenta pero quien más quien menos, a mitad de la primera vuelta, ya se mira la distancia a la que está el octavo puesto. Las ocho primeras, al término de la primera vuelta del campeonato se meterán en la Copa de la Reina, que se disputará en marzo en Tarragona. Después de las penurias del año pasado, nos apropiamos del lema de la Copa del Rey de fútbol: 'La Copa, mola'. Joventut, Ensino, Girona, Cadí La Seu, Leganés y Gernika asoman en el horizonte antes de final de año.