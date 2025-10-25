La mafia y las apuestas generan un terremoto en la NBA

DV Y AGENCIAS Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El terremoto que sacude la NBA no tiene precedentes. La supuesta mejor liga del mundo de baloncesto, que acaba de arrancar y suma poco más de un par de jornadas, ha saltado por los aires después de que el jueves se detuviesen a 37 personas por apuestas ilegales. El FBI en el estado de Oregón ha trabajado durante años para detener una supuesta trama de apuestas ilegales relacionada con la mafia siciliana, La Cosa Nostra. El director del FBI, Kash Patel, confirmó también la participación de tres de las familias criminales más notorias de Estados Unidos: Bonanno, Gambino y Genovese, todas pertenecientes a La Cosa Nostra.

Del mismo modo, se han visto involucrados grandes figuras de la liga como Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama, Terry Rozier, base de los Miami Heat, y Damon Jones, exjugador y exasistente de equipos como los Cleveland Cavaliers. Éste último fue compañero de LeBron James en los Cavaliers, que también ponen al rey en el foco puesto que algunas de las apuestas estaban relacionadas con sus lesiones.

La operación denominada «Royal Flush» reveló una de las facetas más sofisticadas del escándalo: partidas clandestinas de póquer manipuladas mediante tecnología sofisticada y del más alto nivel.

Los organizadores utilizaban máquinas barajadoras alteradas que contenían tecnología capaz de leer todas las cartas de la baraja y determinar qué jugador tendría la mano ganadora. Esta información se transmitía a un cómplice externo quien, a través del teléfono móvil, la enviaba a un jugador infiltrado en la mesa conocido como el «Quarterback» o «Driver».

Según la investigación llevada por el FBI, el arsenal tecnológico empleado incluía mesas con rayos X capaces de leer cartas boca abajo, analizadores de bandejas de fichas con cámaras ocultas y lentes de contacto o gafas especiales diseñadas para leer cartas premarcadas. Las partidas de cartas se llevaban a cabo en lugares exclusivos como East Hampton, Miami y Manhattan, donde jugadores y exjugadores de la NBA actuaban como cebos para atraer millonarios llegados de todos los lugares del país. Una de esas personas adineradas llegó a perder casi dos millones de dólares en una sola noche.​

La segunda rama del escándalo, bautizada como «Operation Nothing But Bet», se centró en el uso de información confidencial sobre jugadores y equipos de la NBA para realizar apuestas deportivas fraudulentas, en las que están involucrados Chauncey Billups, Terry Rozier y Damon Jones, entre otras estrellas.

Escándalo en la Euroliga

A menor escala, pero el baloncesto europeo también se ha visto salpicado por otro escándalo. Uros Nikolic, uno de sus árbitros más experimentados, fue detenido ayer acusado de formar parte de una organización criminal serbia. La policía encontró en su domicilio 250.000 euros en efectivo, además de otros artículos de lujo, lo que provocó su suspensión de todas las competiciones.