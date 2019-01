Baloncesto Lyndra Weaver podría llegar para el partido del domingo en Zaragoza Weaver, en acción. / J. Vázquez Azu Muguruza afirma que la máxima anotadora del IDK «se va sintiendo bien e intentaremos que esté para esta jornada» BEÑAT ARNAIZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 10 enero 2019, 08:57

La derrota del IDK Gipuzkoa el pasado sábado en el Josean Gasca frente al Bembibre dolió en la disciplina donostiarra, pero la Liga Dia no para y las de Azu Muguruza jugarán el domingo frente al Mann-Filter de Zaragoza, otro equipo de la parte media-baja de la tabla, en la capital aragonesa a las 12.30 horas. Lyndra Weaver podría volver a la convocatoria después de haberse integrado al trabajo del equipo estos días. «Se va sintiendo bien e intentaremos que esté para el domingo», dice Azu.

La entrenadora es clara a la hora de analizar la derrota de la pasada jornada. «Hicimos un mal partido. Nuestras jugadoras importantes no estuvieron a la altura ni ofensiva ni defensivamente. Tuvimos una salida mala. No estábamos concentradas y no hacíamos los cambios en defensa».

Zaragoza, que lleva tres derrotas consecutivas, no están en su mejor momento de la temporada, pero Azu advierte que «en la Liga Dia cualquier equipo te puede ganar, da igual la posición en la que estés. Para ganar hay que salir con todo. Nadie gana por el nombre ni por lo que has hecho las jornadas anteriores ni por ser sexto en la clasificación».

Esta semana también ha servido para que Kathryn Westbeld, que llegó a Donostia y jugó el partido con apenas un entrenamiento a sus espaldas, vaya integrándose en el equipo. La técnico, no duda de su calidad. «Hizo buenos números, pero quizás nos creó un poco de desconcierto porque cuando estaba en pista no podíamos jugar como normalmente lo hacemos ya que no conocía aún a sus compañeras. Pero por las cosas que hizo y el saber estar que tuvo, pienso que es una jugadora que puede aportar al equipo».