Baloncesto Llega el quinto cuarto al basket Unión. Jugadores del Arri BKL y Ardoi posan juntos en el restaurante Kattalin para celebrar el quinto cuarto. / BKL El club Arri de Beasain invita al equipo rival y a los árbitros a tomar algo tras los partidos. «Hay que saber competir y después disfrutar» BEÑAT ARNAIZ Jueves, 22 noviembre 2018, 06:46

En una semana en la que se ha conocido la supuesta agresión de un entrenador del equipo de EBA del Santurtzi a un árbitro después de un partido de baloncesto, también se ha hecho viral en el mundillo de la canasta la iniciativa del Arri BKL de Beasain. Cuando suena la bocina en el polideportivo Antzizar, desde esta temporada al partido aún le queda un cuarto más por jugarse: el quinto. El club invita al rival y al equipo arbitral al restaurante Kattalin, a escasos cien metros del pabellón. El balón y la pizarra dejan paso a unos pintxos de morcilla local, sidra, cerveza o refrescos. La competición y las disputas ceden su sitio a las charlas y las risas. De los creadores del tercer tiempo, llega el quinto cuarto.

«He estado unos cuantos años trabajando en el mundo del rugby y su 'tercer tiempo' me llamaba la atención» explica Gorka Nuñez, el director deportivo del BKL e impulsor de esta iniciativa. «Es un deporte muy duro, se hacen daño de verdad, y son capaces de terminar el partido, desconectar, darse un abrazo e invitar a algo al equipo contrario. Creo que es exportable a otros deportes; ese espíritu de competir cuando toca y, después, disfrutar de estar con gente que tiene los mismo valores e intereses que tú. Lo propuse, a todos les pareció una buena idea y hemos empezado a hacerlo».

El pasado sábado se celebró la cuarta edición del quinto cuarto y la acogida entre los equipos visitantes es muy positiva. «¡Qué bien se lo montan en Beasain!», comenta Raúl Narros, entrenador del Megacalzado Ardoi, último adversario en la pista del Arri BKL. «Además del buen ambiente que tienen entre equipo y afición, se les ocurre hacer este tipo de iniciativas para que el rival se sienta como en casa. Sólo podemos darles las gracias».

«Alguno nos ha propuesto a ver si el partido que juegan en casa podemos jugarlo aquí -bromea Nuñez-. Aunque ahora la iniciativa es más conocida porque ha salido bastante en redes sociales, al principio los equipos rivales se sorprendían bastante. La acogida está siendo fantástica».

Los árbitros, uno más

Otro actor fundamental es el colectivo arbitral. «Es una iniciativa muy positiva», señala Eder Rebollo, que arbitró el primer encuentro de la temporada en Antzizar. «Es una forma de valorarnos como lo que somos: deportistas. Todo lo que sucede en la pista debe quedarse ahí. Son los valores que queremos transmitir en el baloncesto».

«Para nosotros era fundamental que estuvieran», asegura Gorka Nuñez. «Son parte importante de todo esto, y queremos que se sientan así. Son uno más y el ambiente es de distensión absoluta».

El sábado pasado BKL logró la victoria, pero en las ediciones anteriores del quinto cuarto el resultado en la cancha había sido adverso. «Es precisamente cuando más importancia tiene una iniciativa como ésta. Cuando ganas un partido jugando bien es bastante sencillo ser agradable y estar de buen humor. Cuando verdaderamente tiene mérito es cuando has perdido. Hay que saber decir 'hasta aquí, ya ha acabado', y disfrutar de un pintxo y una cerveza con los que hasta hace un rato eran rivales y ahora son amigos. Es muy interesante ver cómo la gente cambia totalmente el chip y está muy a gusto».

Nuñez destaca la importancia que quieren dar a las dos vertientes que más trabajan en el club: la deportiva y la formativa. «Tenemos los pies en el suelo. De Beasain no van a salir jugadores ACB, o sí, pero no es algo habitual. Esta iniciativa ayuda a ver el deporte y la competición como lo que son, un ámbito para compartir una actividad común; porque sin el otro equipo no puedes jugar. La idea es hacerlo este año con el sénior masculino, como prueba, pero el objetivo para el año que viene es hacerlo en todas las categorías del club».