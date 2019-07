BALONCESTO Colonia acogerá la final de la Euroliga, que podría interferir en los playoffs de la ACB EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 julio 2019, 09:04

La localidad alemana de Colonia será la sede de la Final a Cuatro de 2020 de la Euroliga de baloncesto, según anunció ayer la organización de la máxima competición de clubes de baloncesto de Europa. La Final Four tendrá lugar del 22 al 24 de mayo de 2020, en el Lanxess Arena. Se trata de un calendario polémico que interfiere en las fechas inicialmente previstas para los play off de la Liga ACB, lo que obligará a las correspondientes modificaciones en caso de que uno o varios equipos españoles logren la clasificación para la Final a Cuatro, algo que no es improbable. Una decisión que ha molestado al campeonato español, que ve como la máxima competición continental sigue su camino sin contar con los torneos domésticos.

Colonia, plaza tradicional de balonmano, se une a su compatriota Berlín, que la organizó en 2009 y 2016, como ciudades alemanas en albergar una fase final de la Euroliga; siendo además la cuarta que acoge dicho evento sin tener un club en dicha competición. «Para abrir una nueva década dedicada a llevar la Euroliga a nuevos aficionados, nos enorgullece elegir a Colonia como nuestro próximo anfitrión de la Final Four», dijo el español Jordi Bertomeu, presidente y CEO de la Euroliga, en declaraciones facilitadas por su organismo.

«Después de Praga en 2006, París en 2010 y Londres en 2013, nuevamente llevamos el evento de baloncesto más grande del continente a un nuevo lugar donde nuestro deporte ha prosperado para que los aficionados puedan ver el mejor baloncesto de Europa donde viven. No podríamos haber elegido un mejor escenario o una ciudad más vibrante y acogedora para los muchos seguidores que viajarán», añadió. La última edición de la Final Four se celebró en Vitoria con triunfo del CSKA de Moscú.