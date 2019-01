Baloncesto Lara González: «Tenemos que ir partido a partido y no mirar más allá» Lara González. / Arizmendi BEÑAT ARNAIZ Miércoles, 30 enero 2019, 07:22

El IDK Gipuzkoa juega el sábado a las 18.00 horas en el Gasca ante el Al-Qázeres Extremadura, equipo que acumula cinco derrotas consecutivas. Las donostiarras tampoco atraviesan su mejor momento del curso, y tras varios accidentes, están tratando de recuperar su identidad de juego.

- El domingo Valencia fue un equipo muy físico y no les dejó jugar cómodas en ningún momento. ¿Cómo se vivió desde dentro la derrota en Valencia?

-Sabíamos que iba a ser un rival muy duro y complicado. Tienen jugadoras muy físicas y lo supieron aprovechar. Excepto el primer cuarto, en el que fue igualado e incluso estuvimos ganando, el resto del partido fuimos siempre por detrás. Estábamos siempre ahí, pero el hecho de ir perdiendo la mayoría de minutos hizo que no nos creyéramos que de verdad podíamos acercarnos aun más y ganar el partido.

- Tienen oportunidad de sumar otra victoria ante un Al-Qázeres que está en mala dinámica.

- Es verdad que son un equipo prácticamente nuevo, que han hecho cambios y que ahora tienen una mala racha, pero no nos podemos dejar influir por eso y tenemos que centrarnos en nosotras mismas. A pesar de ganar el anterior partido en el Gasca contra el Sant Adriá, estamos en una mala dinámica y para ganar nos tenemos que preocupar de nuestro juego.

- Seguro que le tocará defender a Gabi Ocete y Pao Ferrari, viejas conocidas y que esta última está a gran nivel...

- Son responsabilidades que una tiene que asumir. Al-Qázeres tiene potencial en ataque y hemos demostrado que nuestro mejor ataque llega cuando defendemos muy bien: intensas y en bloque. Sé que Azu confía en mí y mi trabajo está en hacerlo lo mejor posible.

- Todavía queda un mes, pero, ¿miran la Copa de la Reina de Gasteiz de reojo?

- Sabemos que está ahí, pero viendo la situación en la que estamos no nos podemos permitir ir más allá de la jornada en la que estamos. Lo principal es ir partido a partido. Perdimos varios partidos en los que éramos favoritas y debíamos haber ganado, pero no lo hicimos. Por eso nos tenemos que centrar en cada encuentro y no ir más allá.

- ¿Han servido esas derrotas, al menos, como aprendizaje?

- Sí, nos sirvieron de mucho. En ese tipo de partidos contra el Ferrol o Bembibre, por ejemplo, en el que jugábamos en casa contra equipos que llevaban mucho tiempo sin ganar y en descenso. Salíamos a la pista sin presión. Pensando que sin jugar éramos mejores y que podíamos ganar fácil, pero en la Liga Dia se ha demostrado lo contrario. Hemos visto que cualquiera puede complicarte el día y ganarte. En ese sentido, nos ha servido de mucho para mentalizarnos en cada partido.

- Con la incorporación de Westbeld y todas las jugadoras sanas, el equipo tiene mucha calidad y potencial para estos meses finales de competición.

- Yo creo que sí. Hace falta mucho para plantar cara a rivales como Valencia, el otro día, y con la llegada de Westbeld hemos ampliado mucho la rotación. Todavía nos queda meterla en dinámica, al final solo lleva un mes.