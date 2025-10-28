Julen Olaizola se despide de las canchas con una emotiva carta: «Gracias por empujarme a sacar lo mejor de mí»

Álvaro Vicente Martes, 28 de octubre 2025, 16:15 Comenta Compartir

Julen Olaizola lo deja. Una lesión en la rodilla le empuja a retirarse de forma definitiva. El donostiarra cuelga las botas a los 32 años. «Una retirada forzada por una lesión», confiesa en una carta de despedida colgada en sus redes sociales.

Olaizola agradece en este escrito «a todas las personas» con las que se ha cruzado en su carrera desde que con 14 años se marcó a Madrid. «Gracias por empujarme siempre a sacar la mejor versión de mí mismo», agradece a sus compañeros, asistentes, entrenadores, médicos y rivales que ha tenido en esta larga trayectoria que le ha llevado a jugar en todas las categorías, desde la ACB, en la que jugó con el Gipuzkoa Basket y el Murcia, hasta la LEB Plata, en la que estaba en las tres últimas temporadas enrolado en las filas del Horta Godella.

El pívot donostiarra tiene palabras para los clubes en los que dice ha tenido «la suerte de jugar» y también para los aficionados de esos equipos «por hacerme sentir especial en cada cancha».

Mención aparte para su pareja Cristina Ouviña, también jugadora de baloncesto, por «darme el mejor motivo del mundo para retirarme más feliz de lo que jamás habría imaginado» y para su aita, el malogrado Kote Olaizola, que estaría «orgulloso de ver a su hijo dejarse la piel con más o menos talento en cada segundo sobre una cancha».

Gipuzkoa Basket le brindó un homenaje el pasado mayo en la previa de un partido en un momento en el que ya el jugador vislumbraba el final de su carrera deportiva.

Trayectoria

Categorías formación: Easo y Real Madrid

2010/11: Real Madrid (Junior y Liga EBA)

2011/12: Lagun Aro Gipuzkoa (Liga Endesa)

2011/12: Lan Mobel ISB (LEB Plata)

2012/16: Gipuzkoa Basket GBC (Liga Endesa)

2016/18: UCAM Murcia (Liga Endesa)

2018/19: ZTE Real Canoe (LEB Oro)

2019/20: Delteco Gipuzkoa Basket (LEB Oro)

2020/21: Acunsa Gipuzkoa Basket (Liga Endesa)

2021/22: Cáceres P. Humanidad (LEB Oro)

2022/25: CB L´Horta Godella (LEB Plata)