Javi Salgado: «Mi corazón me pedía seguir, pero mi cabeza me decía que era el momento» 
El base vasco se despide del baloncesto profesional desbordado por la emoción 
Viernes, 28 junio 2019

Roto por la emoción, con las lágrimas que desbordaban unos ojos que ven el baloncesto como nadie, Javi Salgado, anunció este viernes que se retira, que deja el baloncesto, ese deporte que tanto le ha dado y del que tanto ha disfrutado. Arropado por su padres, su mujer Olaya, su hermano y sus suegros, que tampoco fueron capaces de poner un muro a un instante tan sentimental, el base aceptó que le ha costado tomar esta decisión, que lo ha sopesado durante largo tiempo, pero por mucho que quisiera continuar, la razón le dijo: «Es el momento». «En mi corazón siempre pensaba que podía aportar, seguir jugando. Esta temporada me he encontrado bien, nos han ido bien las cosas. Mi corazón me pedía seguir jugando, pero mi cabeza me decía que era el momento. Y las personas cercanas me lo hacían ver», confesó. Sin embargo, se marcha con un dulce sabor de boca, después de haber devuelto al Bilbao Basket, su escuadra, a lo más alto del baloncesto, a donde «se merece».

«No he podido tener un final mejor. Es un final inmejorable. Y más conseguir el ascenso en Bilbao y con el Bilbao Basket. Es un gran broche de oro para finalizar mi carrera», se ha mostrado orgulloso. Eso sí, no se va muy lejos. Se integrará en el cuerpo técnico de Álex Mumbrú en el equipo vizcaíno que la próxima temporada jugará en ACB.

Había preparado este chaval de barrio, la imagen del club vizcaíno, un discurso. Lo tenía escrito. Y aguantó buena parte de su comparecencia, estoico. Poco a poco, sin embargo, se notaba que la emoción se hacía más fuerte, ganaba el pulso. Hasta que se rompió. Estaba en el momento de los agradecimientos. Se había acordado de todos sus equipos –Maristas, Patronato, Gipuzkoa Basket, Estudiantes y el Bilbao Basket–, de los aficionados, a la siempre presente y fiel marea negra... Pero cuando recordó a sus entrenadores, las lágrimas le superaron. Hubo un aplauso, un mensaje de ánimo al gran capitán que, a duras penas, pudo completar su discurso, con un sentido agradecimiento a su familia, a sus hijos – «tenía la ilusión de volver a jugar en el Bilbao Basket para que mis hijos me vieran con esta camiseta y consiguiendo algo importante»–, y a Olaya, su mujer. «Un referente, un apoyo. Solo ella y yo sabemos los momentos malos y duros que hemos pasado. Intento ser el mejor compañero posible y la mejor persona posible a su lado. Sin ella no lo hubiera podido conseguir».

Entre los agradecimientos se ha detenido en las aficiones. «Siempre me he sentido muy querido». Ha reconocido que siempre hay gente a la que «no les puede gustar», pero se ha sentido respaldado por la hinchada. Porque también él ha puesto de su parte. «Siempre he tratado ser un jugador honesto con mi esfuerzo, implicado. Y se ha visto en el cariño de todas las personas».