Eraunzetamurgil juega en el poste bajo ante el Gran Canaria Arizmendi
Jairis-IDK Euskotren (Domingo, 13.00 horas)

El Jairis murciano, termómetro para ver si el IDK tiene mal de altura

El impresionante triunfo del fin de semana pasado en Salamanca espolea a las de Ibaeta, que se verán las caras con dos ex como Alba Prieto y Cvitkovic

Raúl Melero

Raúl Melero

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

El IDK Euskotren, acostumbrado a los recorridos por la vía férrea, quiere demostrar que no tiene mal de altura. Todavía se paladean las jugadoras ... del cuadro guipuzcoano el triunfo del fin de semana pasado ante el Perfumerías Avenida y mañana aparece otro rival de tronío como el Jairis murciano. Azu Muguruza se reencontrará con un par de jugadoras que tuvo a su cargo como Alba Prieto y la croata Andrijana Cvitkovic. El Jairis, que ganó la Copa de la Reina la temporada pasada, se ha incrustado entre los mejores equipos de la liga, juega competición europea por segunda vez consecutiva y sus miras son altas.

