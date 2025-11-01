El Jairis murciano, termómetro para ver si el IDK tiene mal de altura

El IDK Euskotren, acostumbrado a los recorridos por la vía férrea, quiere demostrar que no tiene mal de altura. Todavía se paladean las jugadoras ... del cuadro guipuzcoano el triunfo del fin de semana pasado ante el Perfumerías Avenida y mañana aparece otro rival de tronío como el Jairis murciano. Azu Muguruza se reencontrará con un par de jugadoras que tuvo a su cargo como Alba Prieto y la croata Andrijana Cvitkovic. El Jairis, que ganó la Copa de la Reina la temporada pasada, se ha incrustado entre los mejores equipos de la liga, juega competición europea por segunda vez consecutiva y sus miras son altas.

Y el IDK no le quiere ir a la zaga. Saben Muguruza y sus pupilas que tras ganar en Salamanca, el Jairis tendrá las orejas tiesas porque solo los equipos buenos le ganan al 'Perfu' en su pista. No ha empezado de la manera que se esperaba el equipo de Bernat Canut, quien ha caído en dos partidos de los cuatro disputados hasta la fecha ante el Joventut 57-58 y en su visita al Valencia, 64-61.

No ha podido empezar con mejores sensaciones del cuadro donostiarra con un triunfo de oficio, ante el gran Canaria, otro con despliegue ofensivo ante Estepona por 23 puntos, una gran imagen durante 30 minutos en valencia y una hazaña ante el Perfumerías Avenida.