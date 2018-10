Baloncesto Iulene Olabarria: «Pensé en dejarlo, pero quería acabar bien mi carrera» Olabarria, ayer en el polideportivo Josean Gasca. / MIKEL FRAILE Jugadora del IDK Gipuzkoa La capitana del IDK Gipuzkoa volvió a jugar el domingo tras superar una larga lesión y abrió el marcador con un triple en la primera posesión BEÑAT ARNAIZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 octubre 2018, 07:22

Iulene Olabarria (Donostia, 21/01/1985) volvió a sentirse jugadora de baloncesto el pasado domingo al superar una lesión del ligamento cruzado y menisco externo que le ha tenido apartada de las canchas once meses. Salió en el quinteto titular, abrió el marcador con un triple y colaboró en la tercera victoria consecutiva.

- Doble enhorabuena. Vuelta a las canchas tras la lesión y tres victorias para empezar la Liga Dia.

- Muchas gracias. Estoy muy contenta por poder jugar mis primeros minutos oficiales. Al equipo, por ahora, no se le puede pedir más.

- ¿Cómo ha sido la recuperación?

- Me lesioné en noviembre y fui operada en diciembre. Hasta incorporarme a los entrenos del equipo en septiembre, mucho gimnasio y nada de baloncesto. Se hace muy duro y largo, pero cuando ves que va todo bien lo afrontas con más ganas.

- El club le ofreció la renovación mientras estaba lesionada. Pero, ¿se planteó la retirada?

- La primera vez que hablé con Azu y Carmen Muguruza sobre la renovación todavía estaba con la rehabilitación. No podía ni correr. No estaba haciendo nada. Cuando me preguntaron si iba a seguir o no, dudé muchísimo. Ellas se sorprendieron porque pensaban que iba a seguir. Sí que dudé mucho seguir o no, pero empecé a pensarlo y me dije a mí misma que así no podía dejarlo. Quería terminar bien mi carrera. Quién sabe lo que pasará esta temporada, pero al menos lo quiero intentar.

- El domingo entra en el quinteto inicial y el primer balón que toca es un triple que lo tira y lo mete.

- Pensaba que no iba a debutar porque iba con catarro y no creía que fuese el día. Pero cuando menos me lo esperaba, llega Azu en el calentamiento y me dice que iba a salir desde el inicio. Y pensé, 'pues nada, me toca'.

«Cuando entró el triple fue impresionante. Todo el banquillo lo celebró»

«Valencia Basket es el cuarto 'coco' de la liga y no va a ser para nada un partido fácil»

- ¿Cómo se sintió al meter el triple?

- Muy bien. Salí nerviosa porque llevaba mucho tiempo sin jugar. La primera que me llegó vi que era la mía. Cuando entró fue impresionante. Todo el banquillo lo celebró.

- Duodécima temporada en el Ibaeta Basket, ¿cómo ha vivido el crecimiento del club?

- El crecimiento del club y el mío han ido de la mano. En juveniles estaba en el Atlético San Sebastián y me incorporé al primer equipo. En ese momento ya estaba Azu y he vivido con el equipo todas las fases de primera nacional para subir a Segunda y el ascenso a Liga Femenina. Desde pequeñas el club y yo hemos creciendo juntas.

- ¿Cómo es el ambiente del vestuario y cómo lo transmiten a la pista?

- Se nota mucho que mantenemos el grupo. Conoces a la gente y sabes cómo son. La única nueva es 'Vivi' (Pierre Louis), que en el campo le está costando mucho, pero espero que poco a poco vaya teniendo minutos y pueda aportar más. El vestuario son bromas por aquí y bromas por allá.

- Luego tienen a Weaver y Sarr.

- Tienes que tener líderes así. Weaver el año pasado ya era importante y este año sigue siéndolo, y Sarr ha llegado en un momento espléndido después de venir del Mundial. Le dará el bajón antes que al resto pero hay que aprovechar este momento álgido (risas).

- Tres partidos y tres victorias, pero el calendario ahora se complica.

- El partido ante Bembibre quizás ha sido el peor por los nervios del inicio, pero ante Mann-Filter y Sant Adriá tuvimos el control del partido. El sábado llega Valencia con tres derrotas, pero han jugado ante los tres 'cocos'. En teoría, Valencia es el cuarto 'coco' y no va a ser para nada un partido fácil.

- ¿Cuáles pueden ser las claves?

- Hay que parar sobre todo a Pina. Si tiene el día acertado puede hacer muchísimos puntos y tenemos que intentar que no esté cómoda. El resto del equipo no lo conocemos tan bien, hay gente nueva, y estos días estamos haciendo el scouting.

- ¿Antes de terminar la carrera, qué le gustaría conseguir?

- Ganar una liga es muy difícil, pero me encantaría ganar una Copa de la Reina. El año pasado nosotras veníamos de jugar el día anterior, pero tuvimos al Perfumerías contra las cuerdas. Sería muy bonito ganar una Copa con el club.