Baloncesto Iulene Olabarria: «Es un aliciente para nosotras seguir en la parte de arriba de la clasificación» Capitana del IDK Gipuzkoa La capitana, tras la grave lesión de rodilla el curso pasado, se toma esta campaña como una forma de «disfrutar» y quiere «ayudar al equipo» R. M. SAN SEBASTIÁN. Martes, 20 noviembre 2018, 07:22

Iulene Olabarria está viviendo una temporada muy especial tras la grave lesión que le dejó fuera de las canchas el curso pasado. La alero está contenta con las oportunidades que le da Azu Muguruza y cree que «lo lógico sería estar en la Copa de la Reina».

- ¿Cómo afronta el equipo la reanudación de los partidos?

- Hemos vuelto al trabajo. Ellen Nystrom llega el jueves y prepararemos de la mejor manera posible el partido del domingo.

- Hasta el momento van muy bien.

- Sí, es verdad que en pretemporada no estuvimos acertadas y había dudas, pero hemos empezado bien, salvando el tropiezo contra el Valencia Basket.

- ¿Entrarán sin problemas para la Copa de la Reina?

- Esperemos que sí, pero queda mucha liga. Hasta el momento estamos muy contentas y peleando por tener un hueco en la fase final de la Copa. Si tuviéramos un bajonazo sí nos quedaríamos fuera, pero tal y como vamos creo que estaremos dentro.

- ¿Cómo afecta que estén prácticamente las mismas jugadoras que el año pasado?

- Es bueno sobre todo para poder trabajar las cosas que van mal. Conoces a tus compañeras y sabes cómo entrarles a cada una, hay algunas más receptivas, otras menos, al final te conoces y sabes esas cosas. De hecho Vivi (Pierre-Louise) ha sido la última en llegar y está abierta a saber todo tipo de cosas y no hay problemas en comentar con ella aspectos del juego.

- ¿Qué rol va a tener dentro del equipo?

- Quiero disfrutar. Sigo en el equipo en un año difícil para tener minutos porque todavía estoy cogiendo el ritmo tras la lesión y voy poco a poco. Los minutos que me dé Azu, intentaré disfrutarlos. Quiero ayudar al equipo pero también espero que sea una temporada de disfrutar porque han sido años malos por la lesión.

- ¿Los afronta por ello con menos exigencia?

- No diría eso porque soy bastante exigente conmigo misma y cuando salgo a jugar, lo quiero hacer bien.

- ¿Cómo lleva ser casi la única especialista en el triple del IDK?

- Soy la especialista porque soy la que más se atreve desde el triple (risas) pero tenemos buena jugadoras que pueden tirar desde el 6,75. Lo malo de ser la especialista es que cuando hay jugadas de fin de cuarto, todas las defensoras se centran en mí y al final no me llega el balón. Pero si me llega, me la tiro.

- ¿Cómo se toma el partido del domingo ante el Quesos el Pastor?

- Va a ser un partido duro, de eso no tengo dudas. Debe ser un aliciente para nosotras estar lo más arriba posible en la clasificación. Tendremos que salir a por todas y a no dejarles que se queden con el triunfo para poder estar con las primeras.