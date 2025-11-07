Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rosó Buch realiza estiramientos entre sus compañeras. Lobo Altuna
IDK Euskotren-Estudiantes (Gasca, 19.30 horas)

El IDK quiere seguir con una sonrisa

El conjunto donostiarra busca su quinta victoria liguera hoy en el Gasca ante un Estudiantes que no ha empezado bien pero juega en Europa

Raúl Melero

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:17

Que siga la fiesta. Es lo que van a pensar todos y cada uno de los fieles que acudan esta tarde (19.30 horas) al ... Josean Gasca. Porque juega el IDK y eso es símbolo de alegría y disfrute. Hasta ahora así ha ocurrido con el cuadro de Azu Muguruza, que ha ganado cuatro de los cinco compromisos que ha tenido y es colíder en la tabla. Así de claro y rotundo. El IDK Euskotren está empatado con el Girona, Zaragoza, Valencia Basket -único equipo que ha podido derrotarle- y Ensino, y comanda la apretada clasificación de la Liga Femenina Endesa. Hoy, el equipo de Ibaeta quiere seguir manteniendo la sonrisa que no se le borra de la cara desde que derrotara por 23 puntos al Estepona en el Gasca y después de asaltar Salamanca en la victoria (57-65) al Perfumerías Avenida, y profanara la pista del gran Jairis (61-71), actual campeón de Copa de la Reina y equipo europeo.

