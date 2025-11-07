El IDK quiere seguir con una sonrisa

Que siga la fiesta. Es lo que van a pensar todos y cada uno de los fieles que acudan esta tarde (19.30 horas) al ... Josean Gasca. Porque juega el IDK y eso es símbolo de alegría y disfrute. Hasta ahora así ha ocurrido con el cuadro de Azu Muguruza, que ha ganado cuatro de los cinco compromisos que ha tenido y es colíder en la tabla. Así de claro y rotundo. El IDK Euskotren está empatado con el Girona, Zaragoza, Valencia Basket -único equipo que ha podido derrotarle- y Ensino, y comanda la apretada clasificación de la Liga Femenina Endesa. Hoy, el equipo de Ibaeta quiere seguir manteniendo la sonrisa que no se le borra de la cara desde que derrotara por 23 puntos al Estepona en el Gasca y después de asaltar Salamanca en la victoria (57-65) al Perfumerías Avenida, y profanara la pista del gran Jairis (61-71), actual campeón de Copa de la Reina y equipo europeo.

Y precisamente un equipo que juega la Eurocup es el visitante hoy del Gasca. El Movistar Estudiantes que se ha disfrazado de IDK, pero el del año pasado. Trayectoria casi inmaculada en la Eurocup y más que titubeante en la liga. No por ello se debe confiar la escuadra guipuzcoana porque la plantilla estudiantil tiene jugadoras de primer nivel. Por ahora en la liga no ha dado con la tecla y con ese estado de ánimo rebosante también tendrá que jugar el equipo de Azu Muguruza.

El estado de forma de Rosó Buch, con 19 puntos ante el Perfumerías y el Jairis; el poder interior de Faye, dobles figuras en tres de los cinco partidos y segunda máxima taponadora de la competición, y el factor diferencial de María Eraunzetamurgil, que es capaz de hacer de todo en favor del equipo sobre la pista decanta partidos. Si además se van sumando los puntos de Paige Robinson, la dirección de Ariztimuño y Lara González, la clarividencia de Remenarova, los momentos de Irene Murua y el tiro que por ahora con cuentagotas ha mostrado Jump, estamos ante un equipo muy redondo y que está disfrutando en cada bote de balón. Todas sonríen porque saben que están saliendo las cosas y han sido capaces de ganar en dos pistas que hasta hace nada parecían inexpugnables: Salamanca y Alcantarilla.

Repóker de triunfos

El repóker de triunfos está detrás de los cuarenta minutos de esta noche en el Gasca ante un Estudiantes que intentará recuperarse de su mal inicio. Solo un triunfo en sus cinco comparecencias le ha dejado penúltimo en la tabla y ya habido varios movimientos en la plantilla. Con todo, cuenta con una cañonera como la alemana Frieda Buehner, que acredita 19,4 puntos por encuentro y tiene un referente interior como Nneka Ezeigbo, máxima reboetadora del campeonato con diez rechaces a los que suma 12,8 puntos por encuentro. Su duelo con Khadija Faye promete. Pero además, Irati Etxarri, internacional con España, Juana Camilion o Aleksandra Stanacev le dan al equipo del Ramiro una calidad que no se corresponde con su clasificación. En Europa va a pasar a la siguiente fase y quiere enderezar su rumbo en liga. Sin embargo el IDK no querrá borrar la sonrisa que le ha llevado a ser colíder.