Baloncesto El IDK vuelve de Zamora sin botín Las donostiarras salen derrotadas ante el Quesos El Pastor por 78-72 DV San Sebastián Domingo, 25 noviembre 2018, 19:53

El IDK Gipuzkoa no ha podido esta tarde con el Quesos El Pastor en el partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Dia. Las donostiarras no han podido pasar de los 72 puntos en Zamora y acumulan así su segunda derrota de la temporada, pese a haber llegado al descanso con ventaja de diez puntos (32-42). Las de Azu Muguruza no han podido mantener el nivel del equipo tras vencer en las últimas jornadas ante el Nissan Al-Qázeres y el Cadí La Seu.