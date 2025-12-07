El IDK Euskotren tiene presente Salamanca y Murcia para intentar dar la sorpresa en Girona

Conviene jugar cuanto antes después de una derrota, como la que se trajo el IDK Euskotren el miércoles pasado de Lugo. Sin embargo no es ... menos cierto que medirse al líder Spar Girona hoy (18.00, Youtube FEB) con apenas un par de entrenamientos, no suele ser la mejor manera de preparar un choque tan complicado.

Del mismo modo, el conjunto de Ibaeta merece todos los respetos, no por parte de las catalanas, sí por toda la cátedra, ya que asaltó la cancha del perfumerías Avenida, al igual que lo hizo en Murcia en su choque ante el Jairis. Cayó en Valencia, sí, y la empresa de hoy resulta especialmente peligrosa y complicada.

Sin embargo esos dos triunfos del IDK Euskotren en Salamanca y Murcia son el mejor aval para un encuentro de campanillas como el de esta tarde en Fontajau. Nuevo día duro en la oficina para Khadija Fayem quien se verá las caras con la interior más determinante de la liga: Marian Coulibaly, quien pasó tres temporadas vistiendo la camiseta del IDK Euskotren, y que tiene como sustituta a otra exjugadora 'guipuzcoana' como Lola Pendande. Enumerar la clase de Arica Carter, Veronika Jocyte o Laeticia Amihere da una idea de lo que van a tener enfrente las mujeres entrenadas por Azu Muguruza.

El miedo quedó aparcado en el último entrenamiento en el Gasca, las maletas del IDK Euskotren partieron llenas de ilusión. Enfrente un reto mayúsculo, el mejor sitio para una proeza.