Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paige Robinson lanza de tres ante el Joventut. Morquecho
Baloncesto

El IDK Euskotren tiene presente Salamanca y Murcia para intentar dar la sorpresa en Girona

Raúl Melero

Raúl Melero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:14

Comenta

Conviene jugar cuanto antes después de una derrota, como la que se trajo el IDK Euskotren el miércoles pasado de Lugo. Sin embargo no es ... menos cierto que medirse al líder Spar Girona hoy (18.00, Youtube FEB) con apenas un par de entrenamientos, no suele ser la mejor manera de preparar un choque tan complicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 La ola de ataques y amenazas alcanza la Casa de Juntas de Gernika y eleva la presión sobre Bildu
  4. 4 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  5. 5

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Rescatan a una persona de las rocas de Sagüés
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Alavés
  9. 9

    Un agente de movilidad es agredido con un bastón cuando ponía una multa
  10. 10 Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El IDK Euskotren tiene presente Salamanca y Murcia para intentar dar la sorpresa en Girona

El IDK Euskotren tiene presente Salamanca y Murcia para intentar dar la sorpresa en Girona