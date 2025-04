En directo: El IDK Euskotren se juega la categoría en Lugo

18:59

Últimos partidos

La dinámica del IDK Euskotren no invita al optimismo. Viene de perder 73-54 en la cancha del Jairis, ganó de milagro al colista Ardoi en la prórroga (81-74) y perdió en La Seu 69-65 un partido que ganaba 39-57.

De todos modos, el Ensino no se juega nada al no tener opción de entrar al playoff, aunque el precedente de la primera vuelta no es nada esperanzador (46-75). Veremos qué versión ofrece el equipo de Azu Muguruza.