Rosó Buch durante el partido frente al Jairis en el Fausto Vicent de Alcantarilla. FEB

El IDK Euskotren continúa imparable

El conjunto donostiarra gana en la pista del Jairis y suma su cuarta victoria en la quinta jornada (61-71)

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:11

El IDK Euskotren ha cogido velocidad y no encuentra rival que lo frene. Las de Azu Muguruza suman una nueva victoria, la cuarta en cinco ... partidos, ante el Hozono Global Jairis. La victoria coral, con Ejim y Faye dominando en la pintura y González y Buch con la muñeca caliente, consiguen que el conjunto donostiarra se amarra a los puestos altos de la clasificación gracias a un inicio de curso sobresaliente.

