El IDK Euskotren continúa imparable

El IDK Euskotren ha cogido velocidad y no encuentra rival que lo frene. Las de Azu Muguruza suman una nueva victoria, la cuarta en cinco ... partidos, ante el Hozono Global Jairis. La victoria coral, con Ejim y Faye dominando en la pintura y González y Buch con la muñeca caliente, consiguen que el conjunto donostiarra se amarra a los puestos altos de la clasificación gracias a un inicio de curso sobresaliente.

Rosó Buch, determinante para ganarle al Perfumerías la pasada jornada en casa fue la encargada de abrir el luminoso frente al Jairis. Dos canastas de inicio para poner el 0-4. Toda una declaración de intenciones de un equipo que arrancó el partido con un objetivo claro. Continuar con la buena dinámica de resultados y sensaciones cosechados en este arranque de temporada. Respondió rápidamente el conjunto local y el primer cuarto se convirtió en un ir y venir constante con hasta cinco empates en el luminoso. Un primer cuarto marcado por los 8 puntos de Buch y la igualdad que terminó en tablas, 15-15.

Fue Lara González la que asumió el relevo anotador en el segundo periodo. Tras una canasta de Faye, atenta desde la pintura, la base guipuzcoana encadenó tres canastas para intentar igualar una anotación mucho más coral del equipo murciano que consiguió abrir una brecha. Aaronette Vonleh, su pívot dominante en la pintura hizo despegar con 13 puntos en la primera mitad al conjunto alcantarillero, fue la encargada de poner el 29-22.

Pero la capitana del IDK no sólo anotó, asistió a Ejim que con el primer triple del partido inauguró un parcial de 10-0 a favor de las donostiarras igualó el encuentro. El IDK estaba dispuesto a pelear con uñas y dientes, Faye se empezó a encontrar cada vez más cómoda, y sumando también desde la línea de tiros libres Robinson colocó el 33-35 a favor de las donostiarras con el que el partido se fue al descanso.

El paso por vestuarios le sentó bien a las de Ibaeta, que con dos triples de Buch y una canasta de Ejim amplió a 8 la ventaja, 35-43. Bernat Canut se vio obligado a parar el cronómetro ante el arranque donostiarra nada más empezar el tercer cuarto. Tras la pausa, Faye con dos tiros libres amplió la renta a 10. El despegue había comenzado y el cuarto terminó igual que había comenzado, con un triple de la catalana para poner el 43-58.

Con el partido muy de cara, faltaba rematar en los minutos finales. Y así lo hicieron las de Muguruza. Ejim, Faye, Buch y Lara empezaron a disparar sus números personales. La canadiense se fue hasta los 13 puntos, la senegalesa sumó 16, González 10 y Buch se fue hasta los 19. Y aunque las murcianas consiguieron rebajar la diferencia por debajo de los psicológicos 10 puntos, no les fue suficiente. El IDK estaba en modo crucero, y así, no hay quien le pare.