El IDK Euskotren afronta la visita al potente Jairis «con muy buenas sensaciones»
Itziar Ariztimuño valora el arranque del equipo donostiarra que este domingo se mide al vigente campeón de Copa
San Sebastián
Viernes, 31 de octubre 2025, 11:24
El IDK Euskotren tiene este domingo en Murcia (13.00 h.) un duelo complicado y exigente frente al Hozono Global Jairis, vigente campeón de ... la Copa de la Reina. Las donostiarras, que vienen de ganar en Salamanca a Perfumerías Avenida, cuentan con un triunfo más y pretenden dar continuidad a su buen inicio dando otra sorpresa.
«Jairis el año pasado tuvo una temporada brutal y este año ha hecho un equipo muy bueno, con jugadoras con bastante calidad», explica Itziar Ariztimuño. «Es un equipo fuerte, que compite muy bien en Europa y en la Liga. Pero hemos aprendido cómo podemos hacerles daño en ataque y estamos con muchas ganas», ha dicho.
En su opinión, las claves para intentar lograr la victoria pasan «por la defensa. Nuestro equipo, en función de cómo defiende, forma el ataque y eso es clave. Y luego parar a jugadoras de calidad como López o Ayuso. En ataque tenemos que jugar como en las últimas jornadas, pasarnos mucho el balón, salir rápido...En eso se tiene que basar nuestro juego», aunque lo más importante es «jugar un partido de 40 minutos porque furea de casa es muy difícil ganar. Pero estos partidos son muy chulos y hay ganas de jugarlo».
«La temporada pasada fue difícil para este club y por eso teníamos claro desde el principio que había que hacer un buen grupo y exigirse al máximo en los entrenamientos»
Itziar Ariztimuño
Reconoce la bilbaína que tras este buen inicio «las sensaciones son muy buenas. La pretemporada ha sido muy larga, muchas horas de trabajo y cuando tienes los resultados que quieres está muy bien, aunque todavía tenemos mucho trabajo que hacer».
Ganar en Murcia, a donde el equipo viaja este sábado en avión para volver luego en autobús, es difícil pero no imposible como ha demostrado el IDK tanto en el Roig Arena ante Valencia como, sobre todo, en Salamanca: «Han sido partidos que nos han exigido competir al máximo. Éramos un equipo nuevo y había muchas cosas que hacer, ha sido un proceso largo, pero lo importante es que todas ponemos de nuestra parte y eso se nota en la cancha», explica Aritztimuño.
Este buen arranque ha sido importante tras el complicado ejercicio anterior: «La temporada pasada fue difícil para este club y por eso teníamos claro desde el principio que había que hacer un buen grupo y exigirse al máximo en los entrenamientos. El club ha hecho las cosas muy bien y ese trabajo se nota luego a la hora de competir».
