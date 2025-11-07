El IDK Euskotren no afloja el ritmo ante Movistar Estudiantes

El IDK Euskotren no afloja y ha sumado hoy viernes un nuevo triunfo ante Movistar Estudiantes en un partido que ha tenido controlado en todo ... momento gracias a una rotación mucho más profunda y al acierto de Paige Robinson, tremenda sobre todo en el segundo y tercer cuarto.

El inicio de partido ha sido una demostración del dulce momento que atraviesa el equipo donostiarra. Ejim ha anotado un triple y Faye le ha dado continuidad (5-0). En el Movistar Estudiantes la respuesta ha venido de la mano de Buhner, autora de ocho puntos en este cuarto, aunque ha sido Stanacev quien, con un triple, ha dado la única ventaja a Estudiantes en el partido (14-16). Ejim ha dado cumplida respuesta con un dos más uno y sendas canastas de Buch y Robinson han ampliado la diferencia (21-16), aunque Buhner y Ezeigbo han impedido el despegue. El triple de Reminárová a un segundo del final ha competado el inmaculado 4/4 desde el arco para cerrar el primer cuarto con ventaja (24-20).

El segundo acto ha sido el de Paige Robinson, excelsa. La escolta ha anotado doce puntos en este periodo, incluidos dos triples y una canasta espectacular al final de una posesión dejándose caer hacia atrás. Aunque para espectacular e increíble la canasta de Lara González, que tras lanzarse al suelo a por un balón y con la posesión finalizando, ha sido capaz de lanzar un gancho de rodillas que ha terminado entrando. Ese acierto y los problemas de Estudiantes para superar la defensa individual de las de Azu Muguza ha sado la máxima renta a las donostiarras (35-22), si bien las de Pernas, con el poderío interior de Ezeigbo, se han acercado a cinco puntos (37-32). No obstante, un triple de Robinson y dos tiros libres de Faye han dado una bonita renta al IDK Euskotren (42-34).

Tras el paso por los vestuarios Robinson no ha aflojado y tras su tercer triple ha devuelto la máxima ventaja al IDK (51-38) pero, como había sucedido con anterioridad, Estudiantes no se ha dobleado y ha hecho daño a las donostiarras a través del bloqueo directo y su superioridad en el rebote (53-48).

Azu Muguruza ha pedido tiempo muerto y el equipo ha reacciondo con varias canastas al contragolpe que le han permitido llegar al último cuarto con nueve puntos de ventaja (61-52).

En los últimos diez minutos ha costado anotar y el acierto que ha mostrado el IDK Euskotren desde el tiro libre le ha permitido gestionar una ventaja que siempre ha rondado la decena de puntos. La quinta personal de Ezeigbo a cuatro minutos del final ha comenzado a aclarar el panorama que Buch ha despegado por completo para alargar el verano donostiarra.