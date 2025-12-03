El IDK se estrella en la muralla de Lugo

El IDK Euskotren se estrelló este miércoles en la muralla de Lugo, la misma que consiguió asaltar la pasada campaña en la última jornada ... para continuar en la Liga Endesa. Las donostiarras sumaron su segunda derrota liguera en un partido en el que estuvieron tremendamente espesas y erráticas en ataque y en el que se encontraron con una excepcional Lydia Giomi que con 24 puntos, 14 rebotes y 29 de valoración lideró al Durán Maquinaria Ensino hacia un triunfo revitalizante y que a la vez frena el despegue guipuzcoano.

Pronto quedaron patentes los problemas del IDK Euskotren para atacar la defensa lucense. Únicamente los triples de Ariztimuño y Jump lograron compensar el destrozo que en la zona contraria causó Giomi, autora de diez puntos a los que sumó en este primer acto seis rebotes y dos recuperaciones. Y pudo haber sido peor si Faye no llega a imponerse en el rebote, sumando cinco capturas. El 15-13 del primer cuarto no estaba tan mal visto lo visto.

Durán Grupo Maquinaria Ensino Tate (16), Garfella (2), Hernández, Florez (5) y Giomi (24) -cinco inicial- Bosch, Haidara (4), Fequiere (10) y Orsili. T3: 2/13. T2: 24/56. TL: 7/8. REB: 37. ASIS: 13. ROB: 7. PER: 9. VAL: 64. 61 - 51 IDK Euskotren Ariztimuño (5), Buch (6), Erauncetamurgil (4), Ejim (3) y Faye (9) -cinco inicia- Lara González, Jump (10), Robinson (14) y Murua. T3: 5/19. T2: 14/32. TL: 8/11. REB: 29. ASIS: 8. ROB: 7. PER: 10. VAL: 55. Parciales: 15-13, 17-7, 8-16 y 21-15.

Árbitros: Zamora Rodríguez, Palanca Page y García Santos. Sin eliminadas.

Incidencias: Pazo Provincial dos Deportes. Unos 250 aficionados.

Fequiere, con seis puntos, tomó el relevó de Giomi en ataque, mientras las de Azu Muguruza seguían coleccionando pérdidas de balón y errores en el lanzamiento –IDK sólo anotó tres canastas–que propiciaron el despegue lucense hasta el 32-20 con el que se llegó al descanso. Llamativo que Ensino hubiera relizado 15 tiros más a canasta que las guipuzcoanas.

A la vuelta, y de salida, Azu Muguruza cambió tres piezas del quinteto inicial, lo que unido a una defensa mucho más agresiva y a la fe de Robinson, Buch y Faye propició el inicio de la remontada, pasando del 38-24 que significó la máxima rent alucense al 40-36 con el que se llegó al último cuarto.

Remontada incompleta

En los últimos diez minutos, y tras una canasta de Buch y dos tiros libres anotados por Faye, Ejim lanzó un triple para poner por delante al IDK Euskotren, pero falló y Tate entró en combustión para sumar 9 de sus 16 puntos en los últimos seis minutos de partido.

Jump, más errática en este último periodo, anotó una canasta a minuto y medio del final para mantener la esperanza (52-48), pero de nuevo apareció Tate para anotar el segundo triple del Durán Maquinaria Ensino –el equipo firmó un 2/13– para abrir una brecha demasiado grande que aún agrandó más Giomi con sus dos últimas canastas que le permitieron batir su récord de anotación en la Liga Endesa.

Un último triple de Page Robinson, la mejor junto a una batalladora Faye, permitió al IDK Euskotren superar la barrera de los 50 puntos, insuficiente para aspirar a ganar un partido en el que las de Azu Muguruza lanzaron 18 veces menos a canasta que su rival.