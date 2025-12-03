Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Azu Muguruza se dirige a sus jugadores durante un tiempo muerto. IDK Euskotren
Liga Endesa

El IDK se estrella en la muralla de Lugo

Las donostiarras, sin acierto y con muchos errores en ataque, suman su segunda derrota ante un Ensino liderado por una brillante Lydia Giomi

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:16

Comenta

El IDK Euskotren se estrelló este miércoles en la muralla de Lugo, la misma que consiguió asaltar la pasada campaña en la última jornada ... para continuar en la Liga Endesa. Las donostiarras sumaron su segunda derrota liguera en un partido en el que estuvieron tremendamente espesas y erráticas en ataque y en el que se encontraron con una excepcional Lydia Giomi que con 24 puntos, 14 rebotes y 29 de valoración lideró al Durán Maquinaria Ensino hacia un triunfo revitalizante y que a la vez frena el despegue guipuzcoano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  7. 7 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  8. 8

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El IDK se estrella en la muralla de Lugo

El IDK se estrella en la muralla de Lugo