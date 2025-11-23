Al IDK le encanta el rock and roll

No hay nada más bonito que ver a alguien bailar bien. Y ciertamente que a las mujeres del IDK se les da de maravilla ... hacerlo sobre una cancha de basket y con un balón naranja botando por todos los lados. Las chicas de Azu Muguruza siguen de dulce, asaltaron A Malata, suman otro triunfazo a domicilio tras los de Perfumerías y Jairis, son colíderes y sacan ya tres triunfos de ventaja al octavo, quien marca ir a la Copa de la Reina al término de la primera vuelta.

La pista ferrolana es una cancha gélida, que obligó a hacer una cosa natural: correr para entrar en calor. Lo hizo el equipo de Ibaeta y desarboló a su europeo oponente por momentos. Pese al frío se calentó el partido, los árbitros empezaron a señalar cosas absurdas, perjudicaron al IDK pero lo que son las cosas, el entrenador gallego Lino López terminó expulsado y su jugadora Daniels con una técnica tras cometer la quinta falta. Las tuvo tiesas con Khadija Faye, se encararon tras una acción y la interior del IDK terminó el choque con un codazo en el rostro.

Baxi Ferrol Joiner (12), Joris (3), Millán (8), Sotolova (6) y Daniels (8) -quinteto inicial- Erjavec (5), Sánchez (4), Samson (2), Melia (18) y Rodríguez.(0) 66 - 71 IDK Euskotren Ariztimuño (8), Robinson (21), Buch (2), Eraunzetamurgil (2) y Faye (10) -quinteto inicial. González (4), Jump (14), Ejim (8), Murua (2) y Tulonen (0). Parciales 12-19, 25-34 (descanso) 48-54 y 66-71 (final)

Árbitros Hurtado, Marquesa y Sierra. Eliminada Daniels.

Incidencias Partido disputado en el pabellón A Malata de Ferrol

Rock and roll fueron los cuatro triples que clavaron Paige Robinson y Hannah Jump. Diez en total para el IDK que sabe perfectamente qué hacer en cada momento, tiene grandísimas tiradoras, rebotea de maravilla y mueve el balón con criterio milimétrico para sacar ventajas. Además está Eraunzetamurgil, que domina el choque sin anotar. Ayer puso tres gorrazos aunque en uno de ellos incomprensiblemente le pitaron falta.

La clase de Paige

Tres de las primeras cuatro canastas del IDK fueron de tres, dos de Robinson y una de Ariztimuño, 4-11 (min. 4) para coger una delantera que no perdió jamás. La defendió a capa y espada e interpretó el choque a la perfección. Yvonne Ejim salió del banquillo para hacer seis puntos y que la distancia no bajara nunca de los siete puntos.

Si hablamos de rock and roll, hay que referirse a Van Halen, cuya canción más conocida es 'Jump'. Por eso Hannah, sacó su fusil desde más allá de 6,75 para poner patas arriba A Malata y con una canasta de Faye subir los decibelios en la pista gallega, 14-27 (min. 15). El IDK hacía de todo sobre las tablillas y todo bien. Metía más, defendía mejor y reboteaba con criterio.

Llegó la reacción del Baxi con dos triples que obligaron a Azu a parar el partido para aclarar las cosas, aunque el equipo de Ibaeta seguía con ventaja clara en el luminoso. El segundo triple de Itziar Ariztimuño dejó las cosas al descanso nueve arriba, 25-34 poniendo la guinda a unos primeros veinte minutos para enmarcar: seis aciertos de quince en el tiro de tres, y 26 rebotes capturados, nueve de ellos en ataque.

La agente especial Robinson y la clase que tiene sobre una pista de baloncesto se aliaron para meter un triple y otra canasta que devolvieron un colchón de puntos, 27-39. Sin embargo el Ferrol es un equipo duro de roer, con una plantilla larga y puntos en sus manos, y por ello se quiso pegar al partido y se acercó a cuatro puntos en un abrir y cerrar de ojos.

No se puso nervioso el conjunto guipuzcoano, Azu Muguruza movió las fichas con suma sapiencia y el problema de faltas de Faye lo remedió con Ejim y minutos de Murua. Melia fue una tortura en la zona -ahí las exteriores del IDK deben saber que hay que ayudar al pívot, cuando el rival se da la vuelta- y poco a poco el Baxi fue recortando la distancia. Llegó hasta los cuatro puntos, 61-65, momento en el que Robinson no falló desde el tiro libre, y María junto con Faye anotaron para que el rock llegara a su punto álgido.