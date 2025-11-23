Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Las jugadoras del IDK hacen piña IDK

Al IDK le encanta el rock and roll

Enorme triunfo con dosis de gran juego en una compleja cancha donde los árbitros ensucian el choque pero Robinson y Jump salen al rescate

Raúl Melero

Raúl Melero

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:55

No hay nada más bonito que ver a alguien bailar bien. Y ciertamente que a las mujeres del IDK se les da de maravilla ... hacerlo sobre una cancha de basket y con un balón naranja botando por todos los lados. Las chicas de Azu Muguruza siguen de dulce, asaltaron A Malata, suman otro triunfazo a domicilio tras los de Perfumerías y Jairis, son colíderes y sacan ya tres triunfos de ventaja al octavo, quien marca ir a la Copa de la Reina al término de la primera vuelta.

