El IDK tiene dos semanas para pensar en Lugo No juega el fin de semana que viene y la plantilla esperará ávida los resultados de Celta. Araski y Gran Canaria para calibrar sus opciones en la última jornada

Lunes, 7 de abril 2025

No pudo ganar el IDK Euskotren en su visita a Murcia, donde claudicó a manos del Jairis, posiblemente el equipo más en forma de la ... Liga. La jornada trajo buenas noticias pero no desde Alcantarilla, sino desde las canchas donde jugaron las rivales de las guipuzcoanas. Todas perdieron, así que sigue habiendo la misma distancia sobre el descenso para el IDK -solo un partido- y una jornada menos. Pero ojo, porque el equipo de Azu Muguruza no juega el próximo fin de semana.

En su día el Valencia Basket solicitó adelantar su encuentro en el Gasca, que se tenía que jugar el sábado que viene, para preparar la final a seis de la Euroliga. El IDK accedió y disputó, con victoria además 66-63, ante las taronjas. Este fin de semana, deberá ver los toros desde la barrera y no le quedará otra que animar a las que juegan contra sus rivales. El Celta recibe al Ardoi, descendido hace varias jornadas, el Araski visita al Perfumerías Avenida y el Gran Canaria hace lo propio ante el Gernika en Maloste. Lo más normal sería un triunfo de las celtiñas y posiblemente dos derrotas de sus otros dos enemigos, lo que dejaría a Celta, Araski e IDK con nueve triunfos y el Gran Canaria con diez. Cabe recordar que el conjunto guipuzcoano pierde en los empates simples ante el Celta y el Araski, y por ende, en los triples empates con ellas. Solo gana en el empate simple ante el Gran Canaria y en el triple empate con las canarias y si está metido el Celta. Noticia relacionada El IDK Euskotren deja escapar su penúltima oportunidad Todo esto hace que posiblemente, las de Azu Muguruza deban ganar en la última jornada de liga al Ensino en Lugo. El equipo gallego no se va a jugar nada porque está salvado y no tiene margen para acceder al playoff. Ese va a ser el gran partido que va a tener el IDK esta temporada y posiblemente desde su llegada a la Liga Femenina Endesa. Si gana el IDK y pierde el Celta contra el Valencia, habrá salvado la situación. Esas serían las cuentas más sencillas. El Araski lo tiene esta semana muy difícil ante el 'Perfu' en Salamanca pero recibe al Cadí en la última sin que las catalanas tengan nada en juego. El Gran Canaria tiene dos partidos ante dos equipos que se juegan un puesto en el playoff. Esta semana rinden visita al Gernika, que apura sus opciones para ser octavo, y en la última recibirán al Baxi Ferrol. La única opción de que al IDK no le valga ganar en Lugo dentro de dos semanas, es que el Celta pierda sus dos partidos, cosa poco probable porque el Ardoi parece una víctima propicia este sábado para las gallegas. La mirada debe estar puesta en Vigo y que la lógica juegue en favor de las de Ibaeta donde el Valencia debería ganar al Celta en la última jornada. Y a partir de ahí todo lo que sean derrotas de Araski o Gran Canaria, serían bienvenidas.

