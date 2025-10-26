Hazaña del IDK Euskotren ante el Perfumerías Avenida

Podemos decir que la vida es del color de Rosó. De Buch, en todo caso. La escolta catalana lideró al IDK Euskotren en el último ... cuarto para lograr una proeza. Vencer por primera vez al Perfumerías Avenida en su pista. Y lo hizo después de firmar un partidazo, sobreponerse a un mal arbitraje y fiar todo al trabajo y talento. Un día para recordar y difícil de olvidar. Todas sumaron, tanto las que pasaron más de treinta minutos sobre la pista como las que estuvieron poco tiempo. Cada una tuvo su cuota de responsabilidad en un triunfo, el tercero de la temporada que le encarama a la parte alta de la clasificación. Las diez jugadoras, Azu y su staff rayaron a un nivel altísimo. El que se necesita para derrotar a un equipazo.

Perfumerías Avenida Martín (5), Zellous (5), Arrojo (2), Spreafico (0) y Cave (15) -quinteto inicial- Soriano (8), Vilaró (13), Stoupalova (0), Meyers (7) y Djaldi (2) 57 - 65 IDK Euskotren González (0), Robinson (6), Eraunzetamurgil (7), Ejim (2) y Faye (13)-quinteto iniclal- Ariztimuño (1), Jump (3), Buch (19), Murua (8) y Remenarova (6) Parciales 17-11, 18-32 (descanso), 41-47 y 57-65 (final)

Ya emitió buenas señales desde los primeros botes de balón el IDK que mandó en el marcador hasta el minuto siete de partido pero después recibió un mini parcial que le hizo llegar seis abajo en el primer acto. Dos asuntos fueron de vital importancia en el segundo cuarto. Primero, dos triples de Remenarova y Jump acercaron a las de Ibaeta, 20-17, dando la razón a los que piensan que el triple es una arma de destrucción masiva cuando las muñecas están engrasadas. Y después lo sufrió el equipo de Muguruza. Andrea Vilaró, conectó tres canastas desde más allá de 6,75 (una con fortuna extrema pero se dice que vale igual) para volver a estirar a las salmantinas, 28-17, momento en el que Muguruza paró el encuentro.

Se encontró mejor el IDK y llegó la triste noticia de la lesión de Iyana Martín. Quedaban 4:05 para ir al descanso y la retirada de la asturiana fue una losa para el 'Perfu'. No anotó un solo punto, aunque hay que decir que no consiguió ninguno desde el tiempo muerto de Azu a 7:14. Y el IDK se creció como un gigante en el Wurzburg liderado por la arrasatearra Irene Murua. Ocho puntos de la guipuzcoana, con Faye cogiendo todo lo que escupía el aro desquiciaron a las de Anna Montañana que solo daban palos de ciego y lanzaban balones al hierro. Por cierto varios de esos palos no se pitaron como falta y a pesar de eso el equipo de Ibaeta le dio la vuelta al choque con un parcial 0-15 que le llevó al descanso con ventaja, 28-32.

Y otra vez hubo cita con el triple, esta vez con dos de Rosó y uno de Robinson que pusieron una máxima 32-43 (min. 24) que ya encendió todas las alarmas en la ciudad universitaria. De hecho Iyana Martín volvió a la pista y Montañana pidió a sus jugadoras máxima atención en defensa. Eso que tanto se repite entrenando de «no se defiende con las manos» se lo saltó el Perfumerías que trató de colpasar el ataque guipuzcoano.

Poco a poco se fue recortando la ventaja de once aunque al IDK se le veía muy entero, muy metido en el partido. Comenzó bien el cuarto de la verdad pero un parcial 8-0 con canasta de Soriano puso las tablas para regocijo del respetable, 50-50 (min. 35). Sin embargo Rosó Buch es jugadora de partidos de este tipo y silenció el Wurzburg con un triple, 53-50, que cayó como una losa. Remenarova y Faye pescaron dos rebotes de ataque, Rosó dibijó un canastón por línea de fodo a aro pasado con efecto en el cristal que mandó al 'Perfu' a la lona 53-57 a 1:58. Fayé cogió un par de rebotes importantes y Rosó, quien sino, esperó paciente desde la esquina a que le llegara un balón para clavar el último triplazo, el del triunfo, 52-63 a falta de 34 segundos. Game over.

Tal era el nivel de concentración y confianza de las de Azu Muguruza que María Araunzetamurgil, ya con el partido cerrado, puso un taponazo a Cave diciendo, 'aquí nadie mete fácil'. El IDK puso ayer seis 'gorrazos'. Una gozada de partido y un triunfo inconmensurable para firmar un inicio de campeonato estupendo.

