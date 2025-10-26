Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baloncesto

Hazaña del IDK Euskotren ante el Perfumerías Avenida

Las de Ibaeta vencen a domicilio al Perfumerías Avenida con una estelar Rosó Buch y un muro llamado Khadija Faye

R.Melero

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:28

Podemos decir que la vida es del color de Rosó. De Buch, en todo caso. La escolta catalana lideró al IDK Euskotren en el último ... cuarto para lograr una proeza. Vencer por primera vez al Perfumerías Avenida en su pista. Y lo hizo después de firmar un partidazo, sobreponerse a un mal arbitraje y fiar todo al trabajo y talento. Un día para recordar y difícil de olvidar. Todas sumaron, tanto las que pasaron más de treinta minutos sobre la pista como las que estuvieron poco tiempo. Cada una tuvo su cuota de responsabilidad en un triunfo, el tercero de la temporada que le encarama a la parte alta de la clasificación. Las diez jugadoras, Azu y su staff rayaron a un nivel altísimo. El que se necesita para derrotar a un equipazo.

