Baloncesto El IDK Gipuzkoa salta a la cancha La plantilla del IDK Gipuzkoa junto al staff técnico, ayer durante la presentación del equipo para la temporada 2018-19. / ARIZMENDI El conjunto guipuzcoano presenta la plantilla para esta temporada | Las entrenadas por Azu Muguruza abren la Liga Día el domingo 14 visitando la pista del Bembibre leonés IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Viernes, 5 octubre 2018, 07:47

Dentro de nueve días el IDK Gipuzkoa comienza su andadura en la Liga Día. Las donostiarras debutarán ante Bembibre a las 11.00 horas de la mañana del domingo en el pabellón Jorge Garbajosa, situado en Torrejón de Ardoz.

La sede de IDK Elektronika acogió ayer la presentación del IDK Gipuzkoa. La presidenta, Carmen Muguruza, destacó el paso adelante que supuso la entrada como patrocinador de IDK Elektronika. «En 2014 la llegada de un patrocinador fue crucial desde un punto de vista económico y desde el punto de vista de credibilidad del club. Las ayudas públicas son absolutamente necesarias, pero el crecimiento del club tiene que darse de la mano de patrocinios privados, de empresas como IDK Elektronika, y de un reconocimiento social cada vez mayor».

Azu Muguruza cuenta con diez jugadoras para la temporada 2018/19, las mismas que la temporada anterior excepto Jillian Alleyne e Italee Lucas. En el juego interior estará la única novedad de la plantilla, Vionise Pierre Louis, mientras que la escolta estaba sustituyendo a la capitana Iulene Olabarria, que ya se recupera de su grave lesión de la rodilla. La jugadora estadounidense tiene cuatro años de experiencia en la NCAA (National Collegiate Athletic Association) en el Oklahom, en el que en la última alcanzó unos registros de 15.9 puntos y 8.7 rebotes en 33 partidos. Con Pierre-Louis y la renovación de Onintza Aduriz, IDK Gipuzkoa ya tiene a su plantilla para esta próxima temporada: las bases Iva Brkic y Lara González, las exteriores Iulene Olabarria, Sara Iparragirre, Ellen Nystrom y Onintza Aduriz, y las interiores Lyndra Weaver, María Eraunzetamurgil, Toch Sarr y Vionise. El cuerpo técnico lo forman: Azu Muguruza, Roge Míguez, Ibon Ocaña, Telmo Gorosabel y Mikel Urreta.

«Tenemos ganas de empezar ya la pelea diaria. Hemos apostado por repetir equipo, por mantener un bloque que el año pasado fue increíble, no solo por la Copa y el play-off, sino porque fue un grupo muy trabajador, muy disciplinado, que supo entre todas hacer un buen equipo. Eso fue lo más importante y por eso quisimos repetir equipo. Empieza una temporada nueva. Somos ambiciosas y queremos por lo menos igualar lo del año pasado, pero para conseguir al menos igualar se nos tiene que dar todo a favor. Lo más importante son ellas, tienen que saber hacer el mismo trabajo del año pasado», aseguró la entrenadora, Azu Muguruza.

Temporada 2018/2019 11 Onintza Aduriz Alero 44 Iva Brkic Base 5 María Erauncetamurguil Pívot 8 Lara González Base 4 Sara Iparragirre Escolta 13 Ellen Nystrom Alero 10 Iulene Olabarria Escolta 6 Oumul Khairy Sarr Pívot 1 Lyndra Weaver Ala-Pívot 22 Vionise Pierre-Louis Pívot

Lyndra Weaver, que este pasado verano jugó la liga de Angola, se mostró «emocionada» a las puertas de su segundo curso en Donostia. «Estoy contenta de seguir, me siento bien físicamente y tenemos un buen equipo para hacer una buena temporada». María Erauncetamurguil, que este verano ha ganado el oro europeo con la selección española sub 20 junto con Sara Iparragirre y Azu Muguruza, comentó que fue una experiencia «bonita, y más por haberlo conseguido con dos personas con las que comparto equipo. Estamos con muchas ganas». Iva Brkic vuelve con las pilas cargadas. «He estado con mi hija, mi familia y mis amigos, y he entrenado a baloncesto. Ha pasado rápido y estoy emocionada por venir de nuevo. Queremos empezar la temporada bien».

El trabajo con la base es ejemplar, según Denis Itxaso, que también estuvo en la presentación del equipo. «Cinco jugadoras os habéis formado en la cantera guipuzcoana. Es una labor de formación, de cooperación con los clubes. Nos inspiramos en vosotras para crear una pirámide formativa en los demás deportes. Es mucho trabajo, liderazgo y persuasión. Lo vamos a pasar en grande viendo vuestros partidos».

Ibaeta Eskola

El Ibaeta Basket ha puesto en marcha esta misma semana la Ibaeta Eskola, una escuela dirigida a formar niños y niñas en el baloncesto. El director técnico de la Ibaeta Eskola será Jon Santamaría, exjugador de baloncesto donostiarra que llegó a jugar en la Liga ACB con el Gipuzkoa Basket. «Hemos echado a andar con una escuela que queremos que aporte cosas al baloncesto guipuzcoano, que potencie el talento. Me he encontrado con un equipo humano que me ha acogido muy bien, me han mostrado mucha confianza. Siento ese gusanillo de estar otra vez en un club. Agradecido e ilusionado para dar forma a un proyecto en el que creemos mucho».