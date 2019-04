Baloncesto El IDK Gipuzkoa, a levantar bola de partido en contra Muguruza durante un tiempo muerto. / PEDRO MARTÍNEZ Recibe en el segundo partido del playoff al Cadí La Seu, sin margen de error, (12.00) en un Gasca que presentará una gran entrada EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 14 abril 2019, 09:00

El IDK Gipuzkoa tiene este mediodía una bola de partido. Ganar o acabar la temporada, no hay más lectura para el equipo de Azu Muguruza y sus seguidores. Porque también de caer hoy ante el Cadí La Seu habrá terminado el curso para los incondicionales del IDK y no será hasta la temporada que viene cuando tengan que volver al Josean Gasca para presenciar un partido de la Liga Dia.

El segundo partido del playoff por el título comenzará a las doce del mediodía y se espera una buena entrada en el pabellón amaratarra. Para ello la directiva del conjunto guipuzcoano ha ideado una iniciativa para que nadie se pierda el partido. Los socios de la Real Sociedad pueden entrar gratis al pabellón presentando su carnet de abonados y los socios del Delteco GBC, Super Amara Bera Bera y Txuri Urdin pueden solicitar su entrada en el siguiente enlace de nuestra web: www.ibaetabasket.com/entradas/.

Azu Muguruza ha preferido la 'dieta blanda' con sus jugadoras. No ha querido apretar en cuanto a entrenamientos a su plantilla y ha preferido que descansaran y que se recuperaran de dos viajes largos a Girona y La Seu d' Urgell en apenas tres días. Nadie como la entrenadora donostiarra conoce mejor a sus jugadoras y quizá ese respiro pueda hacer que hoy sea otro equipo sobre la pista, que el del miércoles pasado. O por lo menos que se parezca al de la primera mitad.

Atentas a Vilaró

La principal premisa para que el IDK tenga opciones de llevar la serie al tercer partido, que se jugaría el miércoles que viene en La Seu, es que dé una paso adelante en defensa. Los 84 puntos que metió el Cadí La Seu fueron el principio del fin para las donostiarras.

A partir de la defensa el IDK se siente cómodo y controlando el rebote puede jugar en transición. Es la forma que le ha llevado al éxito al equipo de Azu Muguruza y la pócima para el encuentro de hoy.

Además de ponerle un candado, esposas o lo que haga falta a Andrea Vilaró. La alero catalana se destapó en el primer partido con 29 puntos, seis triples sin fallo y seis rebotes para 36 de valoración. En principio, Ellen Nystrom y Onintza Aduriz podrían ser las que se encarguen de la barcelonesa aunque es posible que el IDK alterne con defensas zonales. Tendrán que ser muy agresivas y llegar a puntear los tiros porque el Cadí es un equipo que tira muy bien de larga distancia.

No solo está Andrea Vilaró. Yurena Díaz, Mehryn Kraker, Georgina Bahí, Shereesha Richards ó Merritt Hempe son las jugadoras que llevan el peso en el Cadí y no se puede dejar a todas en cero puntos, pero por lo menos sí rebajar sus porcentajes. La última bala está en el cargador del IDK y deberá aprovecharla hoy, si no quiere ver acabada la temporada.