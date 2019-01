Baloncesto El IDK Gipuzkoa conocerá este mediodía su rival en la Copa de Vitoria en febrero R. M. SAN SEBASTIÁN. Martes, 15 enero 2019, 07:08

El IDK Gipuzkoa conocerá este mediodía a las doce y media en Gasteiz a su rival para la Copa de la Reina, torneo que se disputará en la capital alavesa entre los próximos 28 de febrero y 3 de marzo.

El conjunto guipuzcoano no parte como cabeza de serie e intentará que la diosa fortuna evite a los dos cocos de la competición: el Perfumerías Avenida y el Spar CityLift de Girona. Tanto las salmantinas como las catalanas llegan en un buen momento de forma a la Copa y todo hace indicar que se verán las caras en la final si no hay una sorpresa de por medio.

Los otros dos rivales no son ni mucho menos una perita en dulce. Por un lado está el Lointek Gernika y por otro el Cadí La Seu. Cualquier emparejamiento con uno de estos dos enemigos sería celebrado por la escuadra de Azu Muguruza, sabiendo no obstante que el IDK no sería favorito aunque sí aumentarían sus opciones de pasar a las semifinales. Las guipuzcoanas han vencido en el Gasca a las vizcaínas (65-64) e ilerdenses (66-57) en el torneo doméstico.