La finlandesa Tulonen llega para sustituir a Remenarova

El IDK se ha movido con celeridad para reparar el daño que supone la baja de Veronika Remenarova, quien tendrá que pasar por el quirófano para solventar sus problemas en la rodilla derecha mediante una artroscopia, una intervemción para extraer todo lo que le está producendo molestias a la hora de jugar. El club de Ibaeta ha llegado a un acuerdo para incorporar a la pívot finlandesa de 1,90 de estatura Helmi Tulonen (Salo, Finlandia, 9 de diciembre de 1998) hasta final de temporada. Se le espera mañana en el Gasca para que pase el preceptivo reconocimiento médico, se ponga a entrenar con el resto de compañeros y si nada lo impide pueda viajar para debutar el domingo ante el Baxi Ferrol (18.00 horas) en el encuentro de liga.

Tulonen tiene formación universitaria en Estados Unidos donde pasó por la universidad de Duquesne en Pennsylvania. En la temporada 2019, jugó once partidos en Liga 2 con el Celta Zorka, promediando 5 puntos y 4 rebotes por partido. En la siguiente temporada fichó por el Ibaizabal de Galdakao también de Liga 2, disputando 24 partidos y promediando 11 puntos y 6 rebotes. Tras cuatro temporadas en la liga italiana, su último equipo ha sido el Uni Gyor húngaro, en el que ha estado sobre la pista una media de veintitrés minutos por partido, promediando 7 puntos y 7 rebotes. Este mismo año ha tenido un par de encuentros sobresalientes. Ante el David Komel de la liga magiar se fue hasta los 21 puntos y ocho rebotes para 32 de valoración, y frente a BKG Prima se fue a los dobles dígitos: 10 puntos y 14 rechaces.

Tulonen, internacional con Finlandia en todas las categorías, tiene quizá más presencia interior que Remenarova, pero algo menos de tiro exterior que la eslovaca, quien estaba promediando unos fantásticos 70% desde la línea de tres. Formará junto con Khadija Faye la parte alta y fuerte del equipo y en principio llega en pleno estado de forma porque el pasado 1 de noviembre jugó el último partido de competición con el Uni Gyor. Un conjunto, el húngaro acostumbrado a disputar competición europea aunque este año no se ha clasificado. Si Azu Muguruza así lo considera, podrá echar mano de ella en el choque del domingo ante las ferrolanas.