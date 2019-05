Baloncesto El IDK ficha a la ala-pívot estadounidense Ariel Edwards Edwards, nacida el 19 de mayo de 1992 en EE UU, ha sido la máxima anotadora de la Liga Dia IKER MENDIA Jueves, 16 mayo 2019, 12:51

Se llama Ariel Edwards y es la máxima anotadora de la pasada temporada en la Liga Dia. El IDK Gipuzkoa ha revelado este jueves que la ala-pívot estadounidense -de 1,90 de altura y 27 años- es el tercer fichaje del equipo de cara al próximo curso. «Ha demostrado su calidad en todos los equipos por los que ha pasado y se trata de un refuerzo de máximo nivel», valora el club.

Edwars llegó de EE UU a la Liga Dia de la mano del Embutidos Pajariel Bembibre. Luego pasó por el Lointek Gernika Bizkaia, de nuevo por Bembibre y después jugó en el Obras Sanitarias argentino, el Maccabi Raanana israelí y el Club Félix Pérez Cardozo paraguayo antes de recalar en el RPK Araski, donde esta pasada temporada ha promediado 17,7 puntos por partido (48% en tiros de dos y 32% en triples), «espectacular cifra que le ha valido para ser la máxima anotadora de la liga regular, a lo que ha añadido 5,2 rebotes por encuentro», recuerda el IDK.

La jugadora estadounidense totaliza 1.485 puntos en sus cuatro temporadas en la Liga Dia. «Ha demostrado ser capaz de tomar la responsabilidad anotadora, además de ayudar en el resto de facetas del juego. Es una de las referentes de la competición y quiere seguir siéndolo en el IDK Gipuzkoa», asegura el club.

Por su parte, Ariel Edwards se ha mostrado «feliz» de fichar por el IDK Gipuzkoa. «Voy porque es un buen equipo, es así de simple. Desde hace unos años siempre está arriba y es competitivo, y a mí me gusta ganar. Las últimas veces que he jugado contra ellas me ha gustado la manera de jugar que tienen. Estoy emocionada».

A pesar de haber completado una muy buena temporada, la ala-pívot quiere ser aún más competitiva y seguir mejorando en territorio guipuzcoano. «Espero progresar. Siento que anoto bien, pero quiero mejorar, anotar de diferentes maneras, mejorar en rebotes, asistencias… quiero considerarme una jugadora completa. También pienso que puedo defender varias posiciones, así que eso puede ayudar al equipo», asegura, según las palabras que recoge la página web el equipo.

Ariel Edwards se suma a los fichajes ya confirmados de la tiradora estadounidense Mehryn Kraker y la pívot rusa Marita Davydova.