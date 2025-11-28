Faye y Eraunzetamurgil candan el aro

Muchos y buenos factores explican el buen arranque del IDK Euskotren que le ha colocado colíder junto a Valencia,Girona y Zaragoza, transcurridas ya siete ... jornadas. La defensa es uno de los aspectos clave, dando la razón a aquello que abrazan la frase de que «el ataque gana partidos y la defensa campeonatos».El buen trabajo en la zona propia asegura que siempre te mantienes en partido hasta el día que no está muy afortunado de cara al aro. Por ahora no está sucediendo en el conjunto de Ibaeta, quien cumple dos requisitos pluscuamperfectos: está viendo aro con facilidad porque tira bien a canasta y al defensa está siendo de las más sólidas de la Liga.

En este punto aparecen la interior senegalesa Khadija Faye y la jugadora donostiarra María Eraunzetamurgil, quienes están entre las mejores taponadoras de la Liga femenina Endesa.De hecho el IDK es el equipo que más 'gorros' coloca por partido con una media de 2,9 por choque. Faye y 'Zeta' puntean y tocan más balones que nadie.Entre ellas se alían para dificultar el último esfuerzo a las rivales y no solo taponan tiros. Con su sola presencia cambian lanzamientos que aparentemente suelen ser fáciles para las adversarias. Su intimidación provoca que a la jugadora contraria le entren dudas a la hora de tirar.

Solía decir el fallecido pívot congoleño Dikembte Mutombo que el tapón era algo más que un asunto trivial. 'Not in my house' (No en mi casa) acostumbraba a decir a quien se llevaba una txapela del pívot africano.Una especie de intimidación. Dentro de mi zona, no vas a meter una canasta fácil.Algo parecido le pasa al IDK Euskotren que se aprovecha de los 1,92 de estatura y la buena colocación de Khadija Faye y del salto y envergadura de María Eraunzetamurgil que es capaz de tocar balones muy cerca del aro. Ellas dos, con la colaboración del resto son capaces de amargar el ataque del contrario. Mañana (18.00 horas) las jugadoras del Joventut tendrán una dificultad extra en el partido si tienen delante a Faye y Eraunzetamurgil.

La irrupción de Khadija Faye, para quien esta es su primera experiencia profesional tras su periplo en la universidad de Pittsburgh, está siendo muy importante en la liga.Sus promedios de 14 puntos, y ocho rebotes, los decora con 1,1 tapones de media.Ha puesto ocho en los siete partidos que ha disputado y se muestra como una mujer coordinada y valiente a la hora de taponar.

Los entrenadores siempre están alerta a la hora de que sus jugadoras, en este caso, intenten taponar tiros. Muchas veces hay pánico porque entre el 'gorro' y la falta hay una delgada línea roja.Bien es cierto que Eraunzetamurgil se tuvo que ir del último partido ante el Baxi Ferrol con dos tapones más pero finalmente fueron decretados como falta.

La donostiarra tiene un instinto innato para tapar tiros. Muchas veces está atenta a la ayuda, se muestra indetectable para la poseedora del balón, se acerca para ayudar a una compañera y poder colocar un tapón impidiendo el tiro a canasta. Esta acción es un arte en el baloncesto y al IDK Euskotren se le está dando bien. La defensa, los tapones colocados, su fortaleza en el rebote y los pocos puntos que concede están siendo los factores que explican por qué son colíderes en la liga.