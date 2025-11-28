Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Faye y Eraunzetamurgil, tratan de poner un tapón en el partido ante el Estepona. J. M. López
IDK Euskotren

Faye y Eraunzetamurgil candan el aro

La senegalesa y la donostiarra son la segunda y tercera mejores taponadoras de la Liga Femenina Endesa, puntean y tocan más balones que nadie

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:51

Comenta

Muchos y buenos factores explican el buen arranque del IDK Euskotren que le ha colocado colíder junto a Valencia,Girona y Zaragoza, transcurridas ya siete ... jornadas. La defensa es uno de los aspectos clave, dando la razón a aquello que abrazan la frase de que «el ataque gana partidos y la defensa campeonatos».El buen trabajo en la zona propia asegura que siempre te mantienes en partido hasta el día que no está muy afortunado de cara al aro. Por ahora no está sucediendo en el conjunto de Ibaeta, quien cumple dos requisitos pluscuamperfectos: está viendo aro con facilidad porque tira bien a canasta y al defensa está siendo de las más sólidas de la Liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  6. 6 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Mbappé, Lamine, Griezmann, Moreno y Oyarzabal: la Real pide el voto para su capitán
  9. 9

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Faye y Eraunzetamurgil candan el aro

Faye y Eraunzetamurgil candan el aro