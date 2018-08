Baloncesto Un equipo francés intenta fichar a Asier de la Iglesia hasta que se entera de que tiene esclerosis múltiple Asier de la Iglesia en su partido con el GBC / Lobo Altuna El jugador gipuzcoano se lo ha tomado con humor y lo ha comunicado en redes sociales DV Lunes, 6 agosto 2018, 14:15

La pelea diaria de Asier de la Iglesia contra la enfermedad que padece, la esclerosis múltiple, ha traspasado fronteras. Su fichaje por el GBC fue aplaudido por todo el espectro baloncestístico. Páginas especializadas, profesionales, entrenadores, jugadores, clubes y público en general se pusieron en pie felicitando al club y al jugador por esta iniciativa.

Sin embargo, todavía y pese a lo que ha demostrado sigue encontrando trabas a la hora de fichar por un club. La pasada campaña se convirtió en uno de los jugadores mejor valorados de la Liga EBA (17,3 puntos, 13,4 rebotes y 28,6 de valoración).

Parece ser que estas actuaciones llamaron la atención de un club francés. El equipo galo se puso en contacto con el gipuzcoano para adquirir sus servicios, hasta que se echaron atrás cuando el jugador les ha comunicado que tiene esclerosis múltiple.

Asier de la Iglesia, que no ha desvelado el nombre del equipo, se tomó la noticia con humor y así lo mostró en redes sociales. «Qué te escriba un equipo francés para fichar allí y no sepan que tienes #EsclerosisMúltiple y al decirlo ver qué ya no me quieren jajaja ....... Y era una muy buena oferta».