Baloncesto Empiezan los playoffs de la Euroliga con Gasteiz en el horizonte El entrenador del Kirolbet Baskonia, el croata Velimir Perasovic, en un momento del partido correspondiente a la jornada 29 de la Euroliga de baloncesto. / Archivo El Baskonia busca ganar al menos un partido en Moscú para jugarse en el Buesa ante su afición el billete a la Final Four B.A. Martes, 16 abril 2019, 07:58

Después de treinta jornadas de liga regular, llegan los ansiados playoffs de la Euroliga que otorgarán cuatro plazas para disputar la Final Four de Gasteiz entre el 17 y 19 de mayo. Fenerbahce, CSKA Moscú y Real Madrid parten como favoritos para alzarse con el título en el Buesa Arena, pero aún queda un largo camino por recorrer.

En este escenario entra el Baskonia. Se jugará a partir de hoy ante los rusos de Itoudis (19.00 horas, Movistar Deportes) el volver a una Final Four, esta vez en casa. Los de Perasovic tienen como objetivo a corto plazo ganar al menos uno de los dos encuentros que disputarán esta semana en la capital rusa. Un triunfo hoy o el jueves otorgaría a los baskonistas el factor cancha, con la opción de sentenciar la eliminatoria ante su afición.

Pero partido a partido, como diría aquel. El Baskonia no gana en campo del CSKA desde 2002, con Elmer Bennett y Luis Scola como máximos anotadores. Además, los moscovitas no se pierden una Final Four desde 2011, por lo que los vitorianos tendrán que romper la estadística para completar la hazaña.

Tornike Shengelia y Patricio Garino ya están metidos en dinámica de grupo tras superar sus respectivas lesiones, aunque tendrá que ser labor de todos los jugadores dar un paso adelante y frenar al Chacho Rodríguez, Nando de Colo, Cory Higgins, Kyle Hines y compañía.

Fenerbahce abrirá hoy su eliminatoria recibiendo al Zalgiris Kaunas a las 19.45 horas (Movistar Deportes 2), mientras que mañana será turno del Real Madrid, que recibe al Panathinaikos de Pitino y Calathes; y del Barcelona, que viaja a Estambul para enfrentarse al Anadolu Efes

El Valencia gana la Eurocup

El Valencia Basket conquistó ayer su cuarto título de la Eurocup, la segunda competición continental, y dio una demostración de carácter para, de la mano de Dubljevic, Matt Thomas y Antoine Diot, sobreponerse a su mal inicio y acabar secando y arrollando al Alba Berlín (89-63), lo que le permitirá disputar la próxima Euroliga.