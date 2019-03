Baloncesto Ellen Nystrom: «Los cinco triples que metí son mi mejor marca desde que juego» Ellen Nystrom señala los cinco lanzamientos triples que convirtió el sábado pasado ante el Ensino de Lugo. / Michelena La alero sueca del IDK Gipuzkoa realizó un partidazo el sábado, pero no se conforma. «Tenemos ganas de que lleguen los playoffs», dice RAÚL MELERO Martes, 12 marzo 2019, 00:11

Los cinco triples que anotó Ellen Nystrom (Lulea, Suecia, 1993) el pasado sábado ante el Ensino de Lugo suponen el tope en su carrera. La alero del IDK explica cuáles fueron sus sensaciones para hacer 24 puntos al equipo gallego. Sobre su continuidad en el IDK asegura que «no encuentro nada para decir que no quiera seguir».

– 24 puntos. Cinco de seis en triples. ¡Vaya partidazo!

– Sí, estuvo muy bien. Fue divertido. Fue el típico partido que sientes que todo lo que tiras a canasta va dentro.

– ¿Ha sido su mejor partido en cuanto a puntería desde fuera?

– Sí, los cinco triples que metí son mi mejor marca en cuanto a tiros desde lejos.

– En argot se suele decir que cuando entran así los tiros se ve el aro como una piscina. ¿Fue así?

– No lo sé. Sí que tengo claro que sin la ayuda de mis compañeras, creo que no hubiera hecho esos cinco triples.Me buscaron en el lugar ideal para que pudiera tirar. Para mí solo fue llegar y tirar. Digamos que fue sencillo (ríe)

– ¿Cuánto ha tenido que trabajar para llegar a este nivel de acierto?

– Sí, he trabajado duro, cómo decirlo, especialmente en el verano con el lanzamiento. He hecho varios cambios en la forma de tiro y por lo que parece, van dando sus frutos.

– ¿Nos puede desvelar en qué consisten esos cambios?

– No han sido grandes cambios, nada importante, sino pequeños matices en la forma de lanzar. Es algo que hace que sea más consistente y que tenga más confianza a la hora de tirar de lejos.

– ¿Ha trabajado también la mentalidad?

– Sí, por supuesto. Eso es principalmente lo que ha hecho que vaya confiando cada vez más en mi lanzamiento. Eso ayuda mucho.

– También le hemos podido ver trabajando en el Gasca con un máquina que le ayuda al lanzamiento.

– Sí, es la máquina de 'Basket Sito'. Suelo trabajar con ella dos veces por semana y está resultando de gran ayuda para mejorar mis porcentajes en el tiro de tres puntos.

– ¿Está de acuerdo en que el baloncesto moderno el tiro de tres puntos es cada vez más importante y determinante?

– La verdad es que es así y eso dicen las estadísticas.Cada vez los jugadores tienden a tirar más tiros de tres puntos.Pienso que en nuestro equipo no somos un equipo especialista en el tiro triple. Mira, hemos demostrado que podemos meter diez u once triples en un partido, pero lo hemos hecho sin tirar demasiado.Otros equipos pueden tirar, no sé, 25 triples en un partido.Pero pienso realmente que ese no es el estilo de juego del IDK. Podríamos hacerlo sí, pero creo que debemos seguir como hasta ahora.

– Pero no me negará que si tiene un día acertado desde el triple, es más fácil ganar ¿no?

– Claro. Por una sencilla y absurda razón: los tiros de tres valen más que los tiros de dos (Ríe). No, en serio, podríamos decir que la fortaleza de nuestro equipo no está en lo acertadas que estemos en el tiro. Creo que la principal razón para que saquemos los partidos adelante es nuestra defensa.Nos sentimos a gusto y fuertes cuando a nuestro rival le cuesta anotar.

– Siga.

– Por ejemplo, si dejamos al rival en 54 puntos, como fue el caso en el último partido, estamos mucho más cerca de la victoria que no si nos vamos a un tanteo mucho más alto de 70 o más puntos.

– Como todo en la vida, la clave está en el equilibrio.Meter de fuera, de dentro y la defensa.

– Eso es. Pienso que de esa manera el equipo es menos previsible. Si existe ese equilibrio el rival no puede centrarse en una sola jugadora, sino que las formas de anotar son variadas.

– Les quedan cuatro partidos de la Liga regular antes de los playoff. ¿Qué opina de lo que llevan y de lo que queda?

– Pienso que la temporada pasa muy rápido (Sonríe). Nos espera una fase muy divertida e importante como son los playoffs. Esperemos que este fin de semana logremos el triunfo y sellemos de forma matemática el pase para los playoffs, así que por eso es un partido muy importante.

– Justo después del partido de este fin de semana en Ferrol, acaban la Liga contra los tres primeros: perfumerías, Girona y Gernika.

– Justamente por eso es importantísimo ganar en la pista del BAXI Ferrol y dejar así el camino hecho.

– ¿Cree que esos tres últimos partidos ante rivales tan fuertes pueden ser una especie de entrenamiento para los playoffs?

– Creo que es y debe ser así, la verdad. Me gusta jugar contra los equipos más fuertes y duros porque te hacen dar el máximo, te hacen crecer y dar pasos hacia delante. Además no seríamos favoritos y está bien ir sin presión porque la posibilidad de dar la sorpresa está ahí y eso me gusta.

– Es su segunda temporada en el equipo, ¿cómo se siente?

– Me encanta el IDK, las compañeras, el club, la ciudad... Todo. Es una gozaba jugar a baloncesto aquí

– ¿El año que viene se ve en el IDK?

– No estoy pensando en eso ahora mismo, estoy concentrada en llegar a playoffs. No tendría nada en contra para seguir aquí. Me encanta jugar en el IDK y en Donostia.

­– La pasada temporada usted era rookie (primer año profesional) y ahora le toca ese papel a Westbeld. Es una jugadora de gran potencial, ¿le da muchos consejos?

– Muchos, porque soy su compañera de piso y hablamos mucho (ríe). Kathryn es una jugadora de un talento increíble, juega muy duro, es agresiva, rebote y tira bien.Lo tiene todo para ser una gran jugadora.