David Doblas cambia Argentina por Japón

El ex del GBC, David Doblas, a sus 37 años todavía está lejos de abandonar su carrera deportiva. Prueba de ello es que ha fichado por el Hokkaido japonés para la próxima temporada.

Doblas va buscando proyectos que le interesen y parece no importarle recorrer medio mundo en busca de nuevos retos e ilusiones. En tres años tres continentes. Para este nuevo curso el cántabro ha decicido poner rumbo al país nipón donde atenderá a las directrices del brasileño José Alvés Dos Santos Neto. Doblas no será el único jugador extranjero que porte la elástica del Hokkaido, un equipo que se formó hace once temporadas (2007-2008). Junto a él estará el pivot canadiense Marc Trasolini.

Ha sido el propio jugador el que ha anunciado la noticia en sus redes sociales. «Feliz por anunciar mi fichaje en el Levanga Hokkaido de la B. League japonesa. Es un lugar increíble», contaba Doblas a sus seguidores.

Desde que dejara el Gipuzkoa Basket en el 2015-2016, Doblas ha seguido disputando minutos en primeras ligas de otros paises. Hace dos temporadas fichó por el Lefkadas heleno para la campaña de 2016-2017, y la temporada pasada la jugó con el Estudiantes Concordia argentino.

Ahora, le espera un tercer continente en su carrera. Le espera el Levanga Hokkaido.