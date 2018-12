Baloncesto «Hemos cumplido con el objetivo marcado» La plantilla al completo del IDK Gipuzkoa sujeta ayer por la tarde en el Gasca a Azu Muguruza tras su clasificación para la fase final de la Copa de la Reina. / MÓNICA RIVERO Azu Muguruza confiesa que «con un inicio tan bueno» la Copa de la Reina estaba muy cerca | La entrenadora del IDK asegura que «conozco muy bien a mi equipo» y la derrota del sábado a veces suele pasar porque «nos frustramos» RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Martes, 18 diciembre 2018, 09:05

En los momentos de bajón, las buenas noticias son recibidas con doble alegría. Eso es quizá lo que ocurrió en el seno del IDK Gipuzkoa el pasado domingo cuando por un lado la rabia por la derrota ante el colista aún merodeaba por la mente de jugadoras y cuerpo técnico, pero a su vez se recibió con gozo la clasificación para la Copa de la Reina, incluso habiendo perdido. «La verdad es que prácticamente la teníamos asegurada, no ganamos y los rivales directos perdieron», confiesa Azu Muguruza con esa mezcla de alegría y desconsuelo.

Muguruza considera que «a pesar de que el nivel medio de la Liga ha aumentado, al hacer un buen inicio enseguida pensamos que nuestro objetivo era entrar en la Copa». Además se pone un objetivo a largo plazo: «Seguir ganando partidos para en un futuro poder pelear por entrar en los playoffs por el título». Los ocho equipos que tomarán parte en la Copa se conocerán al disputarse las tres jornadas que restan para terminar la primera vuelta. El Valencia y el Al-Qázeres parten con ventaja y podrían rubricar su presencia en la cita de Gasteiz.

Hasta aquí la buena noticia del fin de semana para el IDK. Sin embargo en la comparecencia de la entrenadora donostiarra hubo tiempo de hacer autocrítica y de desgranar la sorprendente derrota de su equipo ante el BAXI Ferrol, que llegó al Gasca como colista y sin ningún triunfo en su casillero. «La rabia claro que te dura porque fue un partido en el que no metimos nada. Nuestro ataque fue horroroso, perdimos la confianza y dejamos de jugar a lo que sabemos».

Muguruza reconoce lo difícil que es vivir un día en el que el aro parece tener el tamaño de una canasta de minibasket. «La impotencia es muy grande porque hay días que estas menos afortunado de cara al aro». Sin embargo, la lectura que hace la entrenadora del IDK y quizá lo que le faltó al equipo fue «que no debes dejar de jugar a lo que sabes».

El conjunto guipuzcoano tuvo un apagón enorme en ataque. 50 puntos son muy pocos para lograr el triunfo si la defensa no es espartana. Y el equipo trabajó muy bien atrás, pero no lo suficiente para dejar a las gallegas en menos de 50 tantos. «Tú puedes fallar mucho al aro pero si eres fuerte mentalmente, si confías en lo que vas haciendo, le puedes dar la vuelta. Pero mentalmente no fuimos capaces».

A Muguruza no le extrañó el accidente de su equipo, si se puede denominar de esa forma, en un partido en el que el cartel de favorito colgaba de su cuello. «No me sorprendió lo que ocurrió porque conozco al equipo. Hay días que nos frustramos y nos cuesta una barbaridad darle la vuelta a eso. A veces es en ataque y otras, en defensa, así que no me sorprendió».

Para acabar la primera vuelta, al IDK le va a tocar medirse a los tres primeros de la tabla: Perfumerías Avenida, Girona y Gernika. «Son tres partidos complicados aunque hay que pensar que todo el mundo tiene un día malo o se relaja y este tipo de equipos también porque juegan en Europa y tiene muchos viajes». El IDK visita al intratable Perfumerías Avenida el sábado próximo (18.00 horas) en la capital salmantina. Un encuentro de dificultad máxima y como reconoce Muguruza «es raro ver perder al Perfumerías y más dos veces seguidas».

