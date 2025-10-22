La Copa pone una sonrisa al Biele ISB con un gran Jermain

Molan los miércoles donde uno se va con una sonrisa a casa. Lo que les sucedió a jugadores, entrenadores, responsables y, sobre todo, aficionados del ... Biele Iraurgi que derrotaron con solvencia al Toledo y tienen una cita dentro de una semana ante el Palencia de Primera FEB. Un encuentro que será 'disfrutón' para toda la familia azpeiti-azkoitiarra, con la vuelta a casa de Xabi Oroz, quien fuera capitán del GBC, enrolado en el conjunto palentino por segunda temporada consecutiva. Se lo han ganado los pupilos de Iñigo Núñez después de la fase previa que les trajo hasta estos dieciseisavos de final y tras el choque de ayer.

El Biele se repuso a las bajas de Ierai Aizpitarte y Mohamed Niang, pero con el alta de Barandilla, que dio solidez a la rotación exterior. Jordan Jermain volvió a ser el faro anotador con 19 tantos en su haber y un triple a falta de 1:39 que supuso la puntilla para las aspiraciones de los toledanos. Se cambió de hombre en el ataque y clavó un triple frontal para ponerle el alzo al choque, 86-78.

Biele Iraurgi Moncaut (11), Jermain (21), Miranda (2), Olaizola (6) ySakho (6) -quinteto inicial- Ardanza (11), Barandalla (11) Sagna (14), Acha (7) e Inda (0)T3:10/27 T2:20/40 T1:19/23 REB:42ASIS:14 ROB:8 PERD:18 VAL:94 89 - 78 Toledo Álvarez (5), Moreno (13),García (6), Lafuente (4) yMendiola (10) -quinteto inicial- Serrano (9), Stevanic (18), Villarejo (2), Johnson (7) y Teixeira (4)T3:3/15 T2:21/39 T1:27/33 REB:25ASIS:11 ROB:10 PERD:14 VAL:78 Parciales 22-19, 40-32 (descanso)54-56 y 89-78(final)

Árbitros Quintas,Diz yAlejo.Eliminado Sakho.

No fue ni mucho menos un paseo triunfal, aunque cuando los guipuzcoanos cogieron ventaja en los minutos finales no corrieron peligro de que su rival se le pusiera a tiro. Comenzaron muy bien los de Nuñez, alcanzaron diez puntos de ventaja en la primera parte, pero tras el paso por vestuarios el Toledo le dio la vuelta al choque con un gran Stevanic y los puntos de Moreno y Serrano.

Lejos de bajar los brazos, la rotación le dio vida a los urolatarras que encontraron puntos con facilidad y dominaron los dos tableros (17 capturas más para el Biele). El Toledo se puso en bonus a seis minutos del final y el Iraurgi jugó con inteligencia y aplomo las posesiones importantes y el triunfo se quedó en el polideportivo azpeitiarra certificando un gran encuentro.