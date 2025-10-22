Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plantilla del Biele ISB, exultante tras su triunfo. Morquecho

La Copa pone una sonrisa al Biele ISB con un gran Jermain

El escolta lidera a los del Urola, que ganan con suficiencia a pesar de las bajas y recibirán en octavos al Palencia del azkoitiarra Xabi Oroz

Raúl Melero

Raúl Melero

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:01

Molan los miércoles donde uno se va con una sonrisa a casa. Lo que les sucedió a jugadores, entrenadores, responsables y, sobre todo, aficionados del ... Biele Iraurgi que derrotaron con solvencia al Toledo y tienen una cita dentro de una semana ante el Palencia de Primera FEB. Un encuentro que será 'disfrutón' para toda la familia azpeiti-azkoitiarra, con la vuelta a casa de Xabi Oroz, quien fuera capitán del GBC, enrolado en el conjunto palentino por segunda temporada consecutiva. Se lo han ganado los pupilos de Iñigo Núñez después de la fase previa que les trajo hasta estos dieciseisavos de final y tras el choque de ayer.

