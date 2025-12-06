«Comprar una silla no es barato; la mía me ha costado 12.000 euros»

Iris Moreno Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

El baloncesto en silla de ruedas es uno de los deportes más populares del programa paralímpico. Comenzó a implantarse para rehabilitar a los soldados estadounidenses heridos durante la II Guerra Mundial, pero su popularidad se extendió rápidamente por todo el mundo. En la actualidad, se practica en más de 80 países.

El Bera Bera tiene un equipo desde hace 20 años que compite en Primera División Nacional (la segunda categoría en España), y este año el club ha conseguido sacar un segundo equipo para competir en la Liga Norte.

Las reglas del baloncesto en silla de ruedas son prácticamente las mismas que las de la modalidad de a pie. La cancha tiene las mismas medidas, las canastas están a igual altura y el sistema de puntuación es idéntico: dos tantos para las canastas logradas durante el juego, uno por cada tiro libre anotado y tres para los balones encestados desde más de 6,75 metros de distancia. La única diferencia consiste en que los jugadores deben botar o pasar la pelota después de empujar la silla dos veces.

A cada deportista se le asigna una puntuación entre el 1.0 y el 4.5, según su menor o mayor capacidad funcional. Durante el juego, la suma de los puntos de los cinco jugadores en pista no puede exceder de 14.

Está modalidad de baloncesto sigue siendo desconocida para muchos, según confiesa Oskar. «Hay gente que viene a ver partidos y cuando alguno se pone de pie alucina. Siempre insisto en que no hace falta estar en silla de ruedas para practicarlo. Con que tengas una discapacidad o un handicap que impida practicar la modalidad no adaptada se puede jugar».

Un jugador con 'minimal handicap' tiene una mayor capacidad de movimiento que un jugador con una discapacidad más severa, lo que puede dar a su equipo una ventaja competitiva. Este sistema de clasificación se utiliza para asegurar una competencia justa, permitiendo que jugadores con diferentes niveles de discapacidad compitan en igualdad de condiciones. Estos jugadores suelen tener la menor puntuación en el sistema de puntos del deporte, lo que permite que equipos con jugadores de mayor discapacidad puedan competir.

Además de ser el capitán, Oskar es el mecánico y el encargado del material. «Me encargo de todo: cuando viajamos me ocupo de dejar preparada la rueda de repuesto, las herramientas y demás. Es cierto que cada jugador normalmente sabe arreglar su silla, pero a los que están empezando les cuesta y yo les echo una mano».

Las puertas del equipo siempre están abiertas. «Somos una gran familia. A los que han estado o se lo están pensando, les abrimos las puertas. Lo único que le he dicho a Iker (el entrenador) es que yo ya no sé si nos quedan sillas», bromea.

Sillas personalizadas

Las sillas están personalizadas por cada jugador. Cuenta con dos ruedas grandes traseras y una o dos pequeñas delante para darle estabilidad y que sirven también de antivuelco. Se diferencia de las sillas clínicas en su diseño para conseguir velocidad, movilidad y también para garantizar la seguridad del jugador, con medidas específicas para la protección, reposapiés, y la restricción de no superar cierta altura con el cojín.

«Normalmente nuestras sillas son heredadas. Pero cuando decides comprar una silla, no es barata. La mía, por ejemplo, me ha costado casi 12.000 euros. Lo positivo es que la pedí a capricho, con una altura determinada, con anchura, con un antivuelco, o con dos... Lo que mejor convenga a cada uno según su agilidad, su lesión o su nivel. Algunos van con las rodillas más altas y el culo metido, para tener más equilibrio y más respaldo. Depende de lo que quiera cada uno», explica. No hay más que acercarse al polideportivo de Bidebieta.