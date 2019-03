IDK «La clasificación está hecha, pero hay que seguir trabajando duro» Westbeld se ejercita ayer en el gimnasio del Gasca. / MICHELENA El IDK afronta esta recta final de la liga regular como un test para el playoff, en el que Cadí La Seu o Gernika será el rival en cuartos BEÑAT ARNAIZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 26 marzo 2019, 08:06

El final de la liga regular se ha convertido en una preparación del playoff para el IDK Gipuzkoa. Cosas del calendario, los últimos tres encuentros son un verdadero test para las de Azu Muguruza, viéndose las caras con el Perfumerías Avenida, Gernika y Girona. «El puesto está asegurado, el resultado no es lo que importa, pero sí las sensaciones. Son rivales que te exigen mucho durante la semana. Sabes que vas a ir a jugar un partido súper duro y que no puedes relajarte nada para, mínimo, no hacer el ridículo. Por mucho que tengas la clasificación hecha hay que seguir trabajando duro y estar metidas en los partidos para afrontar el playoff con dignidad», transmite la entrenadora.

El primero ya se pasó ante el líder el fin de semana pasado y este sábado toca derbi ante las vizcaínas en Maloste (19.00 horas). Sobre la derrota por 42-69 ante las salmantinas, la entrenadora y sus jugadoras eran conscientes de «la diferencia que hay entre ambos equipos. Antes del partido siempre tienes la ilusión de hacer un buen partido, pero está claro que demostraron que están por encima de los demás y que es muy complicado ganarles».

El Gernika, al que se enfrentarán esta semana por quinta vez esta campaña entre amistosos, Liga y Copa, puede ser uno de los rivales en cuartos, con el factor cancha en contra. Si se pudiese elegir el rival, las de Mario López serían el escogido. «Motiva el derbi, motiva que estamos al lado... Evidentemente no es lo mismo ir hasta La Seu que ir hasta Gernika». Noventa kilómetros separan San Sebastián de la localidad vizcaína por los más de 450 que hay hasta La Seu d'Urgell.

Objetivo, frenar a Williams

Sin embargo, las catalanas parten como favoritas para adjudicarse esa tercera plaza que las cruzaría con el IDK Gipuzkoa. Ambos conjuntos están empatados a triunfos, con Cadí La Seu por delante por tener ganado el averaje, que le queda jugar ante Quesos El Pastor en Zamora y recibir al Araski. El Gernika, que juegan ante el IDK este sábado y después viajan a Zaragoza, necesita ganar un partido más que las ilerdensas.

Para el derbi de esta jornada, que puede servir de revancha de los cuartos de la Copa hace veinticinco días, será importante frenar el caudal ofensivo de Courtney Williams, autora de 29 puntos en la cita de Gasteiz. La norteamericana ha sido la MVP de la última jornada tras haber anotado 16 puntos y capturado, con sus 173 centímetros, 17 rebotes en la victoria en Girona. «Tiene una calidad increíble y llegará a un nivel de puntos que estará cerca de los veinte, pero no hay que despistarse en las demás. Tenemos un problema si nos centramos solo en una jugadora. Hay que focalizar en que Williams no se vaya a una anotación muy alta, pero también en que seamos capaces de parar los puntos fuertes de cada una».