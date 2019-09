IDK El chispazo del segundo cuarto fue insuficiente IDK Gipuzkoa cayó en la primera jornada de la Liga Dia tras un mal final de encuentro a pesar del acertado inicio BEÑAT ARNAIZ Sábado, 28 septiembre 2019, 22:53

IDK Gipuzkoa ha empezado con mal pie la temporada. En una desacertada segunda mitad, las donostiarras cayeron en el estreno liguero ante Quesos El Pastor Zamora por 66-76 después de llegar al descanso ganando 47-37. Todo el acierto que hubo sobre todo en el segundo cuarto desapareció en los minutos críticos del último periodo.

Hasta ahora, el conjunto de Azu Muguruza tenía pleno de victorias en el Open Day de la Liga Dia. La pasada temporada 60-58 ante Embutidos Pajariel Bembibre en Torrejón de Ardoz y en 2017, 72-68 contra Cadí La Seu en el Magariños de Madrid, pero el equipo no ha podido continuar la racha en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza.

El encuentro empezó con mucha igualdad, pero las zamoranas se sentían más cómodas en la cancha. Movieron bien el balón y encontraron tiros cómodos cerca de canasta para lograr la mínima ventaja pasados los primeros 10 minutos (21-22).

IDK Gipuzkoa salió al segundo cuarto con una cara más alegre y rápidamente endosó a su rival un parcial de 10-2 en apenas dos minutos. Davydova, que debutaba en la élite tras su paso por Iraurgi, aportó solidez en la zona y se mostró poderosa en el rebote. Por fuera, la base montenegrina Snezana Aleksic estuvo muy acertada desde la línea del 6,75 metros. Metió tres triples y se fue al descanso con 15 puntos en su estadística. Todo marchaba bien para las guipuzcoanas, que aventajan en diez puntos al rival (47-37).

66 IDK Gipuzkoa González (2), Kraker (10), García (4), Edwards (14), Sarr (12) -quinteto inicial- Eraunzetamurgil (1), Nystrom (5), Davydova (2) y Aleksic (16). T1: 8/15; T2: 20/46; T3: 6/19; Reb: 31 (23+8); Asist: 16; Pérdidas: 13; Faltas: 18; Valoración: 52. 76 Quesos el pastor Cornelius (9), Jespersen (21), Faussurier, Mestres (9), McPhee (20) -quinteto inicial- Seilund (2), Montoliu (5), Felixova (10) y Okonkwo. T1: 14/17; T2: 25/47; T3: 4/12; Reb: 32 (27+5); Asist: 13; Pérdidas: 12; Faltas: 11; Valoración: 97. Parciales 21-22, 26-15 (47-37), 11-20 (58-57) y 8-19 (66-76). árbitros Asier Quintas Álvarez, Elena Espiau Guarner y Víctor Rafael González Banderas. Sin jugadoras expulsadas Incidencias partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Dia disputado en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza.

Apagón

Sin embargo, las luces se apagaron. Si el ataque funcionó en la primera parte, sucedió todo lo contrario en la segunda. Los 19 puntos anotados en los segundos veinte minutos no fueron para nada suficientes para salvar la ventaja que gozaban en el intermedio. Las zamoranas volvieron a encontrar la inspiración en el movimiento de balón y anotaron con facilidad. Además, la poca permisividad de los árbitros en el contacto evitó que el IDK se pudiese emplear de manera más física, y ahí el Quesos El Pastor encontró la vía para seguir haciendo daño. De las 29 canastas que convirtieron en todo el encuentro, 23 fueron desde la zona y en sus inmediaciones.

Las guipuzcoanas entraron en el último cuarto con un punto de ventaja (58-57), pero Zamora pronto se puso por delante y no quiso hacer prisioneros. Con 62-68 a su favor, al IDK Gipuzkoa le entró la ansiedad y no encontró soluciones en ataque. En las últimas jugadas las de Azu Muguruza dispusieron de hasta cinco triples, pero las prisas son malas consejeras y no fueron lanzados en buenas posiciones. Los ocho puntos del último cuarto muestran la poca claridad que tuvieron en ataque.