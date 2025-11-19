Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Biele Iraurgi, a dar otro sorbo en la Copa hoy en Azpeitia ante el Palencia de Oroz

Raúl Melero

Raúl Melero

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Biele ISB quiere dar otro sorbo a la Copa ante su público esta noche (20.00 horas) en el polideportivo de Azpeitia ante ... un rival de enjundia como el Palencia de Primera FEB. La escuadra urolatarra está firmando un inicio de campeonato sobresaliente en Segunda FEB con solo una derrota en siete jornadas y se ha repuesto a la mala fortuna que le ha llegado en modo de lesiones. Tres de sus jugadores principales (Unai Barandalla, Mamadou Sakho y Jordan Jermain) han tenido lesiones graves de rodilla y el resto de la plantilla de Iñaki Núñez ha dado un paso adelante.

