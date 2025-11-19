El Biele Iraurgi, a dar otro sorbo en la Copa hoy en Azpeitia ante el Palencia de Oroz

El Biele ISB quiere dar otro sorbo a la Copa ante su público esta noche (20.00 horas) en el polideportivo de Azpeitia ante ... un rival de enjundia como el Palencia de Primera FEB. La escuadra urolatarra está firmando un inicio de campeonato sobresaliente en Segunda FEB con solo una derrota en siete jornadas y se ha repuesto a la mala fortuna que le ha llegado en modo de lesiones. Tres de sus jugadores principales (Unai Barandalla, Mamadou Sakho y Jordan Jermain) han tenido lesiones graves de rodilla y el resto de la plantilla de Iñaki Núñez ha dado un paso adelante.

Enfrente va a estar un súper equipo que además tiene a un súper jugador: el azkoitiarra Xabi Oroz. El que fuera tantos años capitán del Gipuzkoa Basket vuelve al polideportivo que le vio dar sus primeros botes con el balón en un encuentro que será muy especial para él y su familia.

El partido es uno de los ocho cruces a partido único que hay programados en esta ronda de dieciseisavos.

Tulonen, al IDK Euskotren

Por otra parte, el IDK Euskotren se ha movido con celeridad para reparar el daño que supone la baja de Veronika Remenarova y ha llegado a un acuerdo para incorporar a la pívot finlandesa de 1,90 de estatura Helmi Tulonen (Salo, Finlandia, 9 de diciembre de 1998) hasta que se recupere la interior eslovaca. Tras superar el reconocimiento médico, se le espera hoy en el Gasca para entrenarse y, si nada lo impide, pueda debutar el domingo en Ferrol (18.00 horas).

Tras cuatro temporadas en la liga italiana, su último equipo ha sido el Uni Gyor húngaro, en el que ha jugado una media de 23 minutos por partido, promediando siete puntos y siete rebotes. Este mismo año ha tenido un par de encuentros sobresalientes: ante el David Komel de la liga magiar se fue hasta los 21 puntos y ocho rebotes para 32 de valoración, y frente a BKG Prima se fue a los dobles dígitos: 10 puntos y 14 rechaces.