Ieray Aizpitarte trata de llegar a canasta defendido por Xabi Oroz. Iñigo Royo
Baloncesto

El Biele no se acobarda ante Palencia

El conjunto castellano elimina a los urolatarras en la Copa aunque a los de Natxo Lezkano les costó imponer su ritmo y superioridad en Azpeitia

Iris Moreno

Iris Moreno

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

El Biele ISB quedó eliminado ayer de la Copa ante su público en el polideportivo de Azpeitia ante el Palencia Basket de Xabi Oroz. El ... conjunto urolatarra plantó cara a un rival complicado de Primera FEB que partía como favorito. Aunque Irarugi metió en problemas a los de Natxo Lezkano, muy incómodos en toda la primera parte, se vio sobrepasado en la segunda, cuando el rival elevó el ritmo y tiró de profundidad de plantilla para sentenciar el partido.

