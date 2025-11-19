El Biele no se acobarda ante Palencia

El Biele ISB quedó eliminado ayer de la Copa ante su público en el polideportivo de Azpeitia ante el Palencia Basket de Xabi Oroz. El ... conjunto urolatarra plantó cara a un rival complicado de Primera FEB que partía como favorito. Aunque Irarugi metió en problemas a los de Natxo Lezkano, muy incómodos en toda la primera parte, se vio sobrepasado en la segunda, cuando el rival elevó el ritmo y tiró de profundidad de plantilla para sentenciar el partido.

El Biele, que está completando un inicio de campeonato a muy buen nivel en Segunda FEB, centrará ahora sus esfuerzos en la competición liguera. En lo que lleva de campeonato suma solo una derrota en las siete jornadas que hasta ahora ha disputado. La plantilla de Iñaki Núñez ha firmado un inicio de curso sobresaliente. No ha tenido mucha suerte y se ha visto obligado a mirar demasiado a la enfermería. Tres de sus jugadores llamados a ser importantes han tenido lesiones graves de rodilla, Unai Barandalla, Mamadou Sakho y Jordan Jermain. Por ello, anunció ayer la incorporación de Pape Badji. Nacido en Senegal, el pívot mide 2,07 metros de altura. Jugador experimentado, con gran presencia en la zona y gran capacidad tanto anotadora como reboteadora.

Biele Iraurgi Moncaut (6), Ardanza (5), Acha (0), Sagna (12) y Niang (8)-quinteto inicial- Aizpitarte (8), Olaizola (7), Karrera (0), Miranda (8), Badji (3), Inda (2)T3:4/21 T2:15/29 T1:17/22 REB:27ASIS:9 ROB:5 PERD:27 VAL:54 59 - 92 Palencia Basket Oroz (6), Wintering (15), Kunkel (17), Armus (6) y Vrankic (7) -quinteto inicial- Gómez (0), Borg (10), Jakovics (14), Kamba (6), González (0) y Ugochukwu (11)T3:10/25 T2:5/8 T1:10/10 REB:30ASIS:16 ROB:9 PERD:10 VAL:98 Parciales: 14-18, 37-38 (descanso) 49-70 y 59-92(final)

Árbitros: Jorge Caamaño Muñoz, Aitor Gómez Hernández e Imanol Diz Felipe.

Incidencias: Encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa de España disputado en Azpeitia

Este miércoles, sin mucho que perder y con toda la intención de dar la sorpresa, plantó cara Iraugi durante toda la primera mitad. Inauguró Palencia el luminoso en Azpeitia, pero no tardó Ardanza en adelantar a los suyos , 5-4. Errático en sus lanzamientos el conjunto castellano, les costó más de lo esperado entrar al partido a los de Natxo Lezkano que acabaron el primer cuarto por delante a pesar de que fueron más tiempo por detrás que ganando, 14-18.

El choque siguió igualado, Moncanut desde la línea de tiros libres empató a 30, Miranda colocó a los suyos por delante de nuevo, 34-33. Un triple de Aizpitarte puso el 37-35, pero tuvo el conjunto palentino una última oportunidad para no irse perdiendo al vestuario y Kunkel anotó la canasta y el adicional, 37-38.

32 puntos de Palencia en el tercer cuarto sentenciaron el partido. 21 puntos de ventaja decisivos para prácticamente cerrar la eliminatoria, 49-70. El conjunto local perdió el pulso del partido y las precipitaciones penalizaron mucho y los palentinos, con el pase asegurado, fueron ampliando la diferencia hasta el final.