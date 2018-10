EUROLIGA El Baskonia visita al Zalgiris sin los lesionados Sedekerskis y Penava Los de Pedro Martínez arrancan en Lituania una aventura europea que sueñan acabarla en la Final Four de Vitoria DV VITORIA. Viernes, 12 octubre 2018, 10:38

El Zalgiris de Kaunas es la primera piedra en el camino europeo del Kirolbet Baskonia, que arranca esta tarde (19.00 horas). Lo hará en casa de uno de los cuatro equipos que la pasada campaña disputaron la Final Four, que es el reto del conjunto gasteiztarra en una edición que tendrá lugar en Vitoria el próximo mayo.

Para el estreno en Lituania, el técnico Pedro Martínez no podrá contar con Tadas Sedekerskis ni Ajdin Penava por lesión, por lo que el canterano Miguel Gonzaléz se ha sumado a la expedición gasteiztarra que pretende cosechar el primer triunfo del curso continental en una de las canchas más complicadas. Por su parte, los exteriores Darrun Hilliard y Shavon Shields debutarán en la máxima categoría europea.

1ª jornada CSKA-Barcelona 95-75 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 Bayern Múnich-Anadolu Efes 71-90 Real Madrid-Darussafaka 109-93 Hoy Buducnost Voli-Milán 18 45 Khimki-Olympiacos 19 00 Zalgiris Kaunas-Baskonia 19 00 Fenerbahce-Gran Canaria 19 45

Pese a contar con uno de los presupuestos más bajos de la competición, el Zalgiris tratará de seguir siendo un referente. Para ello, mantiene el bloque de la pasada temporada, incluido su buque insignia, su entrenador Sarunas Jasikevicius, además de sustituir a dos jugadores importantes como Kevin Pangos (FC Barcelona Lassa) y Axel Toupane (Olympiacos). En su haber ofensivo, destacan hombres como Nate Wolters, Leo Westermann o Paulius Jankunas.

La historia de duelos entre ambos equipos favorece al Baskonia, que se ha impuesto en diez de los 18 enfrentamientos. El Zalgiris, sin embargo, domina en su feudo con cinco triunfos en nueve partidos. La temporada pasada registró una victoria baskonista (77-97) y el récord de triples anotados en un partido con 17 aciertos.

Para repetir triunfo, Pedro Martínez considera que su equipo deberá «jugar un buen partido» ante un rival, el Zalgiris, que «servirá» para calibrar «en qué momento» se encuentran algunos de sus jugadores así como la progresión del juego baskonista.

Ante el hecho de que la Final Four vaya a disputarse en Vitoria, el técnico catalán no quiso entrar en valoraciones para no cargar a su plantilla con una presión excesiva y optó por centrarse «en el día a día y en hacer las cosas bien».

Por su parte, el Herbalife Gran Canaria realizará su histórico debut en la Euroliga en busca de una proeza, dado que debe enfrentarse al actual subcampeón de la competición, el Fenerbahce turco, y además lo hará en Estambul (19.45 horas). Los de Salva Maldonado se han tomado el encuentro como un premio en el que no tienen nada que perder.

Madrid gana y Barça pierde

Real Madrid y Barcelona comenzaron su andadura de forma desigual. Los blancos, actuales campeones, derrotaron sin mayores problemas en el WiZink Center al Darussafaka turco (109-93), mientras los azulgranas, muy renovados, cayeron con estrépito en Moscú ante el potente CSKA (95-75).