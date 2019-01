El Baskonia cae en la prórroga tras no saber cerrar antes el partido

El Kirolbet Baskonia se hundió en la prórroga ante el Olympiacos y cayó ayer por 91-87 en un partido en el que fue por delante durante muchos minutos, pero no defendió bien el triple de Kostas Papanikolau que envió el duelo al tiempo extra. Los baskonistas no pudieron rematar el gran esfuerzo realizado en una cancha complicada, pero no hicieron una falta personal para que los griegos no sumaran tres puntos, segundos antes de que se cumplieran los 40 minutos reglamentarios. Una lástima la derrota de ayer, que vuelve a complicas las cosas a los de Perasovic en esta igualada Euroliga.

Kostas Papanikolau, con 31 puntos de valoración, y la pareja formada por Georgios Printezis y Zach Leday fueron los más destacados de un Olympiacos que no dejó de creer en la victoria.

Ayer Clasificación EQUIPO G P 1 Fenerbahce 15 2 2 Real Madrid 14 3 3 CSKA Moscú 12 4 4 Anadolu Efes 11 6 5 Olympiacos 11 6 6 Barcelona 9 7 7 Armani Milán 8 8 8 Bayern Múnich 8 8 9 Panathinaikos 7 9 10 Baskonia 7 10 11 Zalgiris 7 10 12 Khimki 7 10 13 Gran Canaria 6 11 14 Maccabi 5 11 15 Buducnost 3 13 16 Darussafaka 2 14

El Baskonia jugó un partido muy serio, pero pecó de inexperiencia en la recta final a pesar de los buenas actuaciones de Vincent Poirier, Johannes Voigtmann, Luca Vildoza y Marcelinho Huertas.