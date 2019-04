Euroliga El Baskonia cae en Moscú, pero estará en el play off El pívot estadounidense del CSKA Moscú Kyle Hines trata de taponar una jugada del alero estadounidense del Baskonia Darrun Hilliard. / EFE Un gran equipo alavés no puede evitar la avalancha del CSKA en el último cuarto, aunque la victoria del Efes ante el Milán le deja entre los ocho mejores de la Euroliga G. CUESTA Jueves, 4 abril 2019, 22:14

El Baskonia murió en la orilla. Sucumbió de nuevo en Moscú (82-78). El frío ruso dejó congelado a un conjunto azulgrana que protagonizó una actuación para enmarcar en los tres primeros cuartos, pero que vio cómo el CSKA le recortaba una ventaja de once puntos en los últimos diez minutos. Derrota cruel. Porque, sin piedad, fue guillotinado por un rival que le cortó las alas cuando saboreaba la clasificación matemática y por méritos propios para el play off. Castigado por la losa de las faltas, tuvo que ser el Efes -que venció en Milán- quien le echara un cable para colarse entre los ocho privilegiados de la Euroliga. Ahora falta saber quién será su rival. Una incógnita que se desvelará este viernes.

Comenzó fuerte en Baskonia, que quería romper la maldición de Moscú. No lo vence desde 2005, en aquella semifinal de la Euroliga en la que los azulgrana dieron la machada ante el anfitrión de la Final Four. Y quería repetir al hazaña tras trece partidos consecutivos sucumbiendo al frío ruso. Lo peleó con seriedad en defensa, codeándose con los locales en el rebote. Y certero en el tiro, con un buen porcentaje de acierto en los lanzamientos de dos puntos. Eso sí, estuvo soberbio desde la línea de tres con un Marcelinho Huertas inspirado.

Llegó con justicia al descanso cuatro arriba, aunque cargado de faltas. Al Baskonia le señalaron 16 infracciones en la primera parte, al CSKA solo 8. Le tocó a Perasovic gestionar este hándicap. Y lo hizo con acierto en el tercer cuarto, en el que arrollaron a los rusos. Huertas siguió dando una clase de baloncesto y fue el faro que iluminó la ventaja de once arriba (55-66) para el Baskonia para afrontar el último y definitivo cuarto.

El CSKA no quería pegarse el costalazo en casa y quiso salvar los muebles en los últimos diez minutos. No tuvieron piedad. Hicieron sudar a los de Perasovic, que sufrieron en las embestidas finales de los locales. Fueron incapaces de frenar a un rival que recortó once puntos de desventaja. El Baskonia fue noqueado. Incapaz de levantarse, sucumbió al frío ruso. Lejos de Moscú, en Milán, el Efes le echó un cable para colarle en el play off de la Euroliga.