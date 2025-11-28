Azu Muguruza: «Sin euforia, pero tenemos cerca ir a la Copa»

R. Melero San Sebastián Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

Hay ganas de baloncesto y la espera acaba este sábado a las seis de la tarde. Momento en el que los colegiados lanzarán el balón ... al aire para dar inicio al encuentro entre el IDK Euskotren y el Joventut de Badalona en el Josean Gasca. Claro que hay ganas de ver baloncesto porque el equipo de Azu Muguruza lo está bordando. «Estamos bien. Me está gustando del equipo que está compitiendo muy bien. Son siete partidos ya y hemos vivido situaciones diferentes y el equipo sabe estar en cada momento de partido», dice la entrenadora donostiarra. «Las jugadoras son ambiciosas y también están jugando tranquilas». Alaba el equilibrio que está teiendo su equipo, sobre todo a la hora de anotar indistintamente, desde dentro de la zona o del perímetro. «Siempre gusta que el equipo sea equilibrado y haya reparto de puntos para todas. No tenemos jugadoras que se van a treinta puntos y todo el mindo es capaz de anotar y de amenazar».

Seis triunfos sobre siete enfrentamientos, solo una derrota ante el Valencia Basket, y victorias de prestigio en las canchas de Perfumerías Avenida y Jairis murciano son los grandes titulares que ha dejado el conjunto de Ibaeta. El Joventut, por mucho que navegue varios puesto por debajo de las guipuzcoanas, no será un rival sencillo. «Ellas vendrán un poco rabiosas porque vienen de varias derrotas y la última en casa que les ha dolido. Vamos a tener enfrente un equipo muy aguerrido y nos vamos a tener que concienciar de que cada momento es importante y si te relajas un 1% tienes problemas». El primer objetivo de la temporada se clarifica al final de la primera vuelta: las ocho primeras disputaráne en marzo del año que viene la Copa de la Reina en TArragona y ahora mismo el IDK saca tres encuentros de ventaja al octavo clasificado. «Nos gustaría mirar al final de primera vuelta, sí», reconoce Muguruza. «Tenemos cerca esa clasificación de Copa y el equipo quiere eso, no lo hablan mucho y al final es bonito desear algo e ir a por el objetivo sin ningún tipo de euforia». Si logran el triunfo ante la Penya mañana -el IDK está invicto como local- dará otro paso más hacia ese primer objetivo.

