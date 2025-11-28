Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las jugadoras saludan al público tras el triunfo ante el Estudiantes en el Gasca. Iván Montero
IDK

Azu Muguruza: «Sin euforia, pero tenemos cerca ir a la Copa»

La entrenadora del IDK admite que lo que más le está gustando del equipo es «cómo compite» y espera un partido «muy duro» mañana contra el Joventut en el Gasca (18.00)

R. Melero

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Hay ganas de baloncesto y la espera acaba este sábado a las seis de la tarde. Momento en el que los colegiados lanzarán el balón ... al aire para dar inicio al encuentro entre el IDK Euskotren y el Joventut de Badalona en el Josean Gasca. Claro que hay ganas de ver baloncesto porque el equipo de Azu Muguruza lo está bordando. «Estamos bien. Me está gustando del equipo que está compitiendo muy bien. Son siete partidos ya y hemos vivido situaciones diferentes y el equipo sabe estar en cada momento de partido», dice la entrenadora donostiarra. «Las jugadoras son ambiciosas y también están jugando tranquilas». Alaba el equilibrio que está teiendo su equipo, sobre todo a la hora de anotar indistintamente, desde dentro de la zona o del perímetro. «Siempre gusta que el equipo sea equilibrado y haya reparto de puntos para todas. No tenemos jugadoras que se van a treinta puntos y todo el mindo es capaz de anotar y de amenazar».

